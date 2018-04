Vụ án Vũ Nhôm: Vì sao hai nguyên Chủ tịch Đà Nẵng vướng vòng lao lý?

Chiều ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trần Văn Minh, SN 1955, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng (2006-2011) và Văn Hữu Chiến, SN 1954, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng (2011-2014). Thông tin này khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng khi hàng loạt cán bộ lãnh đạo cấp cao Đà Nẵng bị khởi tố cùng một lúc.

Vì sao hai nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bị khởi tố, họ liên quan gì tới vụ án Vũ Nhôm?



Liên quan đến Vũ Nhôm, hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bị khởi tố.

Mời độc giả xem video thông báo quyết định khởi tố bị can với nguyên Tổng cục phó Tổng cục Tình báo Phan Hữu Tuấn và nhiều cán bộ cấp cao Đà Nẵng vì liên quan tới vụ án Vũ Nhôm. Nguồn ANTV

Ông Trần Văn Minh giúp Vũ Nhôm mua nhà đất công sản?

Ông Trần Văn Minh SN 1955, quê xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), nguyên là Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa VII, nhiệm kỳ 2004–2009 và khóa VIII, nhiệm kỳ 2011–2016, Phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Minh từng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tạo tác thủy lợi. Năm 1998-2003, ông giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng. Năm 2003, ông giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Đà Nẵng. Năm 2006 ông giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Tháng 7/2011, ông Trần Văn Minh thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP, để giữ chức vụ Phó ban Tổ chức Trung ương. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII vào tháng 1/2016, ông Trần Văn Minh nghỉ hưu theo chế độ.

Trong thời kỳ ông Trần Văn Minh làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Phan Văn Anh Vũ đã mua được hàng loạt nhà đất công sản không qua bán đấu giá. Những tài sản này đang được Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an điều tra vì nghi vấn sự mua - bán chưa đúng pháp luật.

Cụ thể, ông Phan Văn Anh Vũ đã mua được các nhà đất công sản gồm nhà số 20 và nhà số 7, nhà số 86 đường Bạch Đằng, nhà số 57 và nhà số 17 Lê Duẩn, nhà số 45, 47 và 49 đường Nguyễn Thái Học; nhà số 22 đường Cô Giang, 34 Hoàng Văn Thụ…

Đáng chú ý, ngôi nhà 3 tầng tại số 45, 49 đường Nguyễn Thái Học cũng được địa phương bán cho các công ty mà Vũ "nhôm" góp vốn. Hai căn nhà này được Phan Văn Anh Vũ "tặng" cho ông Nguyễn Xuân Anh, cựu Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Trần Văn Minh.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ cho rằng UBND TP Đà Nẵng giao Công ty CP Xây dựng 79 (của ông Phan Văn Anh Vũ) 29 ha trong Khu đô thị Đa Phước (vịnh Đà Nẵng) với giá 300.000 đồng/m2 là thấp hơn giá đất quy định.

Ông Văn Hữu Chiến giúp gì cho Vũ Nhôm?

Ông Văn Hữu Chiến, 64 tuổi, quê thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Trước khi làm chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Chiến từng giữ các chức vụ giám đốc Sở Giao thông - Công chính TP Đà Nẵng, Phó chủ tịch UBND TP kiêm Trưởng BQL khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Tháng 9/2011, tại Hội nghị lần thứ 5 BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XX đã bầu ông Chiến giữ chức vụ phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010 - 2015. Tháng 10/2011, tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng phiên họp bất thường đã bầu ông Chiến giữ chức vụ chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng. Đến tháng 1/2015, ông Chiến nghỉ hưu theo chế độ.

Trước thời điểm bị khởi tố, ông Văn Hữu Chiến đảm nhận công việc là Chủ tịch liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Đà Nẵng.

Do có những hành vi vi phạm liên quan vụ án Vũ Nhôm, ông bị khởi tố về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Văn Hữu Chiến.

Trước đó, ngày 20/12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có quyết định khởi tố ông Phan Văn Anh Vũ về hành vi "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước" và "trốn thuế" xảy ra tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương.

Sau khi công bố quyết định khởi tố, do xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) và không biết bị can đang ở đâu nên Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã bị can. Ông Phan Văn Anh Vũ bỏ trốn sang Singapore và bị Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Singapore (ICA) bắt ngày 28/12/2017 do vi phạm Đạo Luật di trú của nước này và bị trục xuất sau đó.

Ngày 4/1, thông tin từ Bộ Công an cho biết cơ quan An ninh Điều tra đã tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Sau đó vụ án được chuyển sang cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra.

Ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với bị can Phan Văn Anh Vũ về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015.