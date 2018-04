Hà Nội: Hé lộ đường dây buôn xế hộp xuyên biên giới

Cơ quan điều tra xác định, nguồn gốc 4 xe bị thu giữ đều do nước ngoài sản xuất, có dấu hiệu buôn bán trái phép qua biên giới.

Ngày 3/4, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng Thanh Trì; SN 1976, ở Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng Thạch Thất; SN 1974, ở Thạch Thất, Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Thịnh (SN 1956, ở Thường Tín, Hà Nội) ra xét xử tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Các bị cáo tại tòa. Năm 2007, một người có tên Nguyễn Bá Thái nhờ Nguyễn Ngọc Thịnh tìm người đứng tên hồ sơ mua đấu giá xe ô tô các tỉnh để làm thủ tục đăng ký tại Hà Nội. Thịnh gặp Dũng Thạch Thất và Dũng Thanh Trì - là những người có hộ khẩu tại Hà Nội để đứng tên giúp.



Mỗi lần đăng ký thành công, Thịnh, Dũng Thạch Thất và Dũng Thanh Trì được hưởng lợi 1 triệu đồng/người. Đường dây này làm giả giấy tờ xe trong thời gian từ năm 2007- 2010.

Theo cáo trạng, có tổng cộng 22 xe ô tô được đăng ký hồ sơ giả mạo. Qua xác minh, toàn bộ hồ sơ như quyết định tịch thu tang vật, quyết định đấu giá tài sản, biên bản đấu giá tài sản sung quỹ nhà nước… đều được làm giả rất tinh vi.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ 4 xe ô tô nhãn hiệu Honda CRV, Toyota, BMW. Đối với 18 chiếc xe ô tô còn lại được xác định là vật chứng của vụ án nhưng chưa thu giữ được.

Cơ quan Công an đã ra thông báo gửi Cục đăng kiểm Việt Nam và Công an các địa phương, phòng nghiệp vụ để truy tìm, nhưng đến nay chưa có kết quả.

Cơ quan điều tra xác định, nguồn gốc 4 xe bị thu giữ đều là xe do nước ngoài sản xuất, có dấu hiệu của việc buôn bán trái phép ô tô qua biên giới. Cơ quan điều tra đã ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự tội Buôn lậu. Song do thời hạn điều tra vụ án đã hết nên công an tách rút tài liệu để xử lý sau.

Trách nhiệm cảnh sát giao thông ở đâu?

Quá trình diều tra, các đối tượng cũng có lời khai thể hiện, khi làm thủ tục đăng ký 22 xe ô tô trên không phải chi phí “lót tay” cho cán bộ, lãnh đạo Phòng CSGT.

Trong 22 xe, có 2 xe ô tô mang nhãn hiệu Acura và Toyota Lexus nhưng trên tờ khai lệ phí trước bạ thể hiện là xe Honda Odyssey, Toyota Corolla.

Cán bộ kiểm tra xe là ông Đoàn Văn Thọ và Nguyễn Hữu Huy không phát hiện ra, tiếp tục chuyển hồ sơ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký. Sai phạm của hai cán bộ này có dấu hiệu của tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, để có căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can cần làm rõ thất thu thuế nhà nước. Công an TP Hà Nội có văn bản gửi Cục Hải quan TP Hà Nội nhưng chưa nhận được trả lời.

Do thời hạn điều tra đã hết cơ quan điều tra rút tài liệu xem xét, xử lý sau.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt các bị cáo mỗi người 24 tháng tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.