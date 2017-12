Gã giang hồ Lê Xuân Trường:Ccuộc vây bắt "quỷ dữ" nghẹt thở

Lê Xuân Trường gây ra vụ chém người ở quán karaoke Thùy Xinh (móng Cái – Quảng Ninh). Tiếp đó lại đi cướp, giết người, mang súng hoa cải, dao, kiếm đi đòi nợ thuê để có tiền ăn chơi. Trường đã thực sự trở thành 1 nỗi ám ảnh, 1 con “quỷ dữ”…

Các đối tượng bị bắt. Cướp cả sới bạc



Bản thân vốn là một gã giang hồ cũng đã từng “chai củ khoai chân” trên sới bạc nên khi phóng xe bỏ chạy đến đê Ngũ Lão (xã Ngũ Lão, Thủy Nguyên), Trường thấy một đám đông khoảng 6 -7 người đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa. Mặc dù trong sới bạc đất Cảng này toàn thành phần có máu mặt hoặc đã được bảo kê nhưng Trường coi…chỉ như “cỏ rác”.

Với ý định sẽ vào cướp sới bạc, Trường liền bảo Hùng Anh đứng ở ngoài đợi còn Trường và Hiếu vào sới chơi.

Tại đây, lần đầu chơi “thăm dò” đối phương, Trường “đặt cửa” 300 nghìn đồng nhưng bị ăn mất, cay cú, ván thứ hai Trường “xuống tay” 500 nghìn nhưng vẫn thua, bị mất tiền, Trường giở trò “bẩn tính” vơ toàn bộ tiền trên chiếu nhét vào túi rồi cùng Hiền lẳng lặng bỏ đi.

Bị cướp tiền trắng trợn, một người trong sới bạc liền chạy theo để đòi lại, thấy thế Trường lấy súng, Hiếu rút dao bầu ra nhứ vào mặt hỏi: “Mày thích chết không”? Khiến người đàn ông kia sợ chạy bạt vía.

Là một giang hồ đất cảng nhưng lại có tính chơi xấu, thấy anh Lê Văn Tài (ở An Hòa, An Dương) là hàng xóm với Phạm Minh Đức có chiếc xe máy hiệu jupiter không có giấy tờ, Trường và đồng bọn còn bàn nhau cướp cả xe của người quen.

Tối ngày 19/11/2006, biết anh Tài đi chơi với bạn gái sẽ về muộn, Trường liền đứng ở cổng nhà anh Tài “phục kích” cướp xe.

Khoảng 22h 30, anh Tài đi chơi về dựng xe ở sân để mở cửa vào nhà thì bất ngờ Trường ở ngoài đi vào dọa: “Đúng là xe này rồi, tao bị mất cách đây hai tháng”, sau đó Trường dùng dao đe dọa và cướp trắng chiếc xe của anh Tài.

Ngoài việc dùng súng đi đòi nợ thuê, cướp bóc… bắn dằn mặt đám giang hồ trên đường phố, thậm chí Trường còn “dẹp” nạn đua xe bằng cách thấy đám choai choai lạng lách, đánh võng ngoài đường thì giương súng bắn nổ lốp cho… bọn nó chừa.

Có khẩu súng trong tay, Trường coi đó như “bảo bối” bất ly thân, hễ đi đâu là lại mang kè kè theo khiến giới giang hồ chỉ biết “lấy máu” bằng cách vung dao, múa kiếm cũng phải khiếp sợ và “nể” Trường.

Cũng chính vì sở hữu loại vũ khí giết người chỉ trong chớp mắt này nên hễ Trường thù oán với chỉ cần nhả một nhát đạn thì cho dù đó có là giang hồ cỡ “bự” cũng đổ gục trước mặt Trường.

Vào thời Trường còn “xưng hùng xưng bá”, chỉ vì mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền bạc và nghi ngờ một tay giang hồ khét tiếng khác là Trần Thái Bảo, Long “Bắc Ninh” nói xấu mình nên giữa Trường và Bảo xảy ra mâu thuẫn, sau đó hai “ông trùm” liền hẹn nhau đến gần khu nhà nghỉ Thanh Tươi ở xã An Hưng, An Dương để giải quyết ân oán bằng một trận đấu “sinh tử”.

Khoảng 8h ngày 30/11/2006, Bảo và Long “Bắc Ninh” cùng 5 người khác đến đứng ở trước cửa nhà nghỉ Thanh Tươi để đợi đối thủ, một lúc sau Trường và Hùng Anh đi máy đến, chiếc xe vừa dừng bánh Trường nhảy ra khỏi xe, rút súng ra khỏi vỏ bao lặng lẽ tiến lại gần gí thẳng nòng súng vào đầu Bảo.

Thấy vậy, Bảo liền lùi lại rút từ sau lưng ra hai con dao sáng loáng lao về phía Trường, tuy nhiên lưỡi dao của Bảo chưa kịp chạm vào người đối thủ thì Bảo đã nằm gục xuống đất vì bị Trường bắn một nhát vào bụng.

Thấy “đại ca” bị bắn trọng thương, Long “Bắc Ninh” đàn em của Bảo liền rút dao truy sát Trường, tuy nhiên Trường nhanh chân nhảy lên xe máy Hùng Anh đang đợi sẵn chạy thoát.

Còn Bảo được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng sau đó bị tử vong. Sau khi gây án, biết khó có thể “nằm lại” được ở Hải Phòng, Trường cùng đàn em liền trốn lên Hà Nội để tránh sự truy bắt của cơ quan công an.

Nghẹt thở vây bắt “ác quỷ”

Chỉ trong vòng 4 tháng trời trên địa bàn thành phố Hải Phòng liên tục xảy ra hàng loạt vụ đâm chém, cướp, giết mà hung thủ thì lại sử dụng vũ khí nóng làm náo động cả vùng Duyên hải.

Trước tình hình trên Giám đốc CATP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH – PC14 (nay là PC45) tập trung lực lượng, cùng các đơn vị nghiệp vụ của CATP và CA các huyện Kiến Thụy, An Dương, Thủy Nguyên lập chuyên án để điều tra.

Ngay sau đó chuyên án mang bí số 706G được thành lập để xác minh điều tra làm rõ đối tượng. Quá trình điều tra cơ quan công an đã xác định được hung thủ gây ra hàng loạt vụ án kinh hoàng bằng súng bắn đạn hoa cải, dao kiếm gây chấn động cả một vùng duyên hải Bắc Bộ nêu trên đều do ổ nhóm tội phạm hoạt động liên tỉnh gồm 15 tên do Lê Xuân Trường cầm đầu.

Tuy nhiên, khi đến nơi ở của Trường thì hắn và đàn em đã cao chạy xa bay tự bao giờ.

Với quyết tâm phải phá bằng được vụ án trong thời gian ngắn nhất, Ban Giám đốc CATP Hải Phòng tiếp tục đề ra một chuyên án trinh sát mang bí số 116G để tiếp tục đấu tranh xoá sổ nhóm tội phạm này và giao nhiệm vụ cho đồng chí Dương Tự Trọng – Trưởng phòng PC45 và đồng chí Vũ Tiến Sơn – Đội trưởng đội trọng án trực tiếp chỉ huy cùng hàng chục trinh sát khác tham gia truy lùng nhóm sát thủ.

Phải nói quá trình vây bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm Lê Xuân Trường là một quá trình đầy gian nan khổ ải đối với những đồng chí công an được giao nhiệu vụ, để hoàn thành nhiệm vụ ngay mạng sống của các trinh sát cũng bị đe dọa.

“Một lần tôi cùng anh em trinh sát nằm trong bụi rậm để theo dõi ổ nhóm của Trường hoạt động, không hiểu sao hắn sinh nghi, rút súng xả một loạt đạn về phía bụi cây.

Mặc cho đạn sượt qua người, anh em vẫn phải nằm im, bởi nếu có nổ súng thì cùng lắm cũng chỉ hạ gục được vài tên còn nhưng số còn lại sẽ vỡ tổ chạy mất”, một trinh sát nhớ lại.

Kể từ khi ban chuyên án được đề ra, hàng chục trinh sát đã phải ngày đêm lăn lộn khắp các nơi để nắm bắt tình hình thu thập những thông tin liên quan đến Lê Xuân Trường, kể cả những thông tin nhỏ nhất.

Sau hơn một tháng trời truy tìm manh mối, các trinh sát phát hiện Trường đang cặp kè với một nữ sinh lớp 12, tên Thảo, nhà ở khu vực đê Trần Khát Chân, Hà Nội.

Sẩm tối ngày 2/12/2006, hai mũi trinh sát ở Hà Nội đã phát hiện Lê Xuân Trường đến gặp Thảo và đón Thảo đi chơi. Qua điều tra, trinh sát phát hiện Trường còn có quan hệ với Trần Tuấn Hùng (tức Hùng “Hà Nội” trú tại số 22 ngõ 325 đường Giảng Võ, phường Cát Linh - Hà Nội).

Ngay tức khắc thông tin được báo về Ban Chuyên án. Sau khi nắm chắc được những nơi Trường thường lui tới, chiều ngày 3/12/2006, nguồn tin từ đặc tình công an cho biết tối cùng ngày nhóm của Trường sẽ “hội tụ” tại một nhà hàng ở đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Xác định thời cơ đã đến, ngay lập tức lệnh “cất vó” được Ban Giam đốc công an TP Hải Phòng ban hành. Đúng như nguồn tin báo về, khoảng 18 giờ ngày, Trường chở Thảo đi từ nhà Hùng đến một nhà hàng trên đường Nguyễn Chí Thanh rồi gọi Hùng Anh, Giang, Ngọt, Khánh… đến để cả bọn ăn tối.

Nhận thấy đây là thời cơ để đánh một “mẻ cá” lớn, hàng chục trinh sát được cải trang giăng kín nhà hàng, sau 30 phút “nhập vai” nhưng kế hoạch hành động vẫn không thể thực hiện bởi nguồn tin từ trinh sát trong nhà hàng báo ra các đối tượng gây án trong nhóm của Trường còn thiếu Bùi Văn Ngọt.

Không những thế dưới chân Trường luôn có một chiếc ba lô để bên cạnh rất có thể Trường mang theo súng hoa cải bên trong, cùng với đó nhà hàng lúc này lại rất đông người… nên các trinh sát đành phải ém quân tiếp tục tính phương án tác chiến.

Suốt gần hai giờ đồng hồ ngồi “mai phục” ở nhà hàng cuối cùng Ngọt cũng xuất hiện, mọi người vào vị trí để chuẩn bị ập vào khống chế đối tượng nhưng đúng lúc này thì Lê Xuân Trường đứng dậy ra về…

Mặc dù vậy, nhưng xác định phải bắt khẩn cấp đối tượng ngay tại chỗ nên lệnh tấn công vẫn được phát ra, không may đúng lúc các trinh sát chuẩn bị ra tay thì hai cháu nhỏ ở bàn bên cạnh bất ngờ chạy ra nô đùa ngay gần bàn ăn của những tên sát thủ.

Vậy là tất cả kế hoạch vây bắt đối tượng tại nhà hàng bị đổ bể. Với quyết tâm phải bắt bằng được những đối tượng này, nếu để chậm trễ thì chúng sẽ gây ra những vụ chém giết khác.

Kế hoạch vây bắt sát thủ Hải Phòng ngay trên đường phố Hà Nội ngay lập tức được vạch ra. Các trinh sát được điều động rút khỏi vị trí và chia làm nhiều tổ, một tổ bám theo nhóm sát thủ, những tổ khác thì đi trước chặn chốt dọc tuyến đường về nhà Hùng ở Phố Cát Linh như: La Thành, Giảng Võ, Cát Linh…

Sau hơn chục phút bám đuổi, khi nhóm của Trường đi đến ngã tư Giảng Võ - Đê La Thành, đúng lúc tín hiệu đèn giao thông nhảy sang màu đỏ, nhóm sát thủ buộc phải dừng lại chờ đèn xanh, xác định đây là thời cơ có một không hai hàng chục trinh sát từ nhiều phía xuất hiện ập đến, khống chế và bắt gọn Lê Xuân Trường, Nguyễn Hùng Anh, Đoàn Văn Khánh, Lưu Kiên Giang, Bùi Văn Ngọt ngay trên xe trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của hàng trăm người dân.

Tiếp theo, Ban chuyên án ra lệnh khám xét nơi ở của Trần Tuấn Hùng và thu giữ khẩu súng săn bắn đạn hoa cải, 7 viên đạn đựng trong chiếc balô màu đen cùng chiếc Nouvo BS: 16M1-9892 và nhiều vật dụng khác. Ngay sau đó, lệnh bắt khẩn cấp lần lượt được thực hiện đối với những tên còn lại trong băng nhóm của Lê Xuân Trường.