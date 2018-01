Đường dây gái mại dâm xứ Nghệ đi khách 3 triệu đồng/lần

(Kiến Thức) - Công an vừa triệt phá đường dây gái mại dâm ở Nghệ An với giá 3 triệu đồng/lần.

Ngày 9/1, Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vợ chồng Nguyễn Thị Thanh (30 tuổi, trú tại TP Vinh) và Cù Thái Hoài Vũ về hành vi môi giới mại dâm.

Công an lấy lời khai các cô gái bán dâm. Ảnh: PLO.

Cách đó hai ngày, Công an TP Vinh bắt quả tang ba đôi nam, nữ đang mua bán dâm tại ba phòng trong một khách sạn trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An). Qua lời khai của các cô gái bán dâm, Công an TP Vinh bắt giữ Thanh cùng chồng.

Theo điều tra ban đầu, thời gian qua vợ chồng Thanh tìm và tuyển chọn các cô gái chân dài, xinh đẹp vào đường dây bán dâm từ 3 triệu đồng/lượt trở lên. Thanh đứng ra thu tiền sau khi môi giới rồi chia cho các cô gái bán dâm.

Hiện ông Vũ đang được tại ngoại phục vụ điều tra.