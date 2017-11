Dùng gạch sát hại bạn gái vì bị từ chối “quan hệ”: Nhói lòng 2 đứa trẻ

Sau nhiều ngày vào cuộc điều tra, xác minh, công an tỉnh Hà Nam đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thực (SN 1984, trú tại xóm Rặng, xã Đức Lý, Lý Nhân, Hà Nam) – nghi phạm can gây ra cái chết cho chị Bùi Thị H. (SN 1983, trú tại Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội).

Khi bị bắt giữ tại Nam Định, Thực đang chuẩn bị tiền và đồ đạc để bỏ trốn sang Trung Quốc.

Ngay sau đó, đối tượng đã bị di lý về cơ quan CSĐT công an tỉnh Hà Nam để phục vụ công tác điều tra. Trong vụ án mạng này, đích thân Đại tá Trần Ngọc Hợi, Phó giám đốc công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT công an tỉnh Hà Nam trực tiếp chỉ đạo điều tra, truy bắt.

Được biết cách đây nhiều năm, Thực và bố mẹ đẻ đã từ nhau, hai người này sau đó đã bỏ ra Hải Phòng làm ăn và hiện đang làm nghề trồng cỏ thuê nên không biết Thực ở đâu.

Quá trình rà soát cũng xác định Thực sống cùng cô con gái 4 tuổi tại căn nhà ở huyện Lý Nhân, sau khi vụ án xảy ra, đối tượng cũng bỏ nhà đi đâu không rõ.

Sau khi vụ việc động trời xảy ra, nhiều người hàng xóm lo ngại cho tương lai đứa con gái 4 tuổi của Thực.

Thực là đối tượng có mối quan hệ tình ái phức tạp nên việc rà soát của đội trọng án gặp không ít khó khăn. 4 cô bồ cũ của đối tượng được đề nghị hỗ trợ điều tra, trong đó có trường hợp gần nhất và bạn chung sống 5 tháng với Thực, đã cung cấp cho Công an tỉnh Hà Nam nhiều thông tin quan trọng.

Theo đó, Thực được nhận xét là gã sở khanh, anh ta luôn lợi dụng tình cảm và vật chất của các cô gái có hoàn cảnh éo le có con nhỏ, ly thân chồng.

Khi họ hết tiền thì cũng hết tình, lúc này, đối tượng sẽ lộ rõ bản chất là một kẻ rất vũ phu, đánh đập các cô gái rất dã man. Cô bồ đã bị Thực đánh đập và nhốt ở nhà trong một thời gian dài, vừa mới trốn thoát được... Nhân chứng này cũng cung cấp thông tin về một người mẹ nuôi của đối tượng Thực ở Nam Định.

Khoảng 20h ngày 26/10, khi đối tượng về nhà mẹ nuôi thì bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ. Vào thời điểm này, Thực đang chờ nhận tiền của người em trai từ Hà Nội gửi về để trốn sang Trung Quốc với người bạn gái cũ.

Mời độc giả xem clip "Cái kết cho kẻ giết bạn tình đồng tính, chặt xác phi tang": (Nguồn ảnh: VTC1)

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận, ngày 20/10, đối tượng quen biết với chị H. thông quan mạng xã hội. Chị H. cũng có hoàn cảnh khá đặc biệt, ly hôn chồng và đang nuôi con nhỏ 6 tuổi. Trong khi Thực cũng đã ly hôn vợ và nuôi con nhỏ.

Những tưởng, hoàn cảnh éo le sẽ đưa hai con người đến với nhau, có những tháng ngày hạnh phúc. Nào ngờ, nó đã dẫn tới một thảm kịch. Một đứa trẻ mất mẹ, một đứa trẻ bơ vơ vì bố phải vào tù.

Sau lần quen biết, trải lòng với nhau qua mạng xã hội, Thực bắt đầu ngỏ lời yêu đương với người bạn cùng hoàn cảnh. Hai người nói chuyện với nhau khá tình cảm và cuối cùng đã hẹn gặp nhau.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: PV

Chiều 23/10, Thực mua gà mang đến phòng trọ của chị H. và bạn tại tổ 6, phường Lê Hồng Phong (TP Phủ Lý, Hà Nam) để ăn nhậu. Thầy người bạn mới quen chu đáo, chị H. cũng vui vẻ đi mua bia về để góp vui cho bữa tối.

Sau khi ăn tối xong, Thực lấy xe máy chở chị H. đi đến hồ Chùa Bầu (TP. Phủ Lý) để uống nước. Tại đây, Thực gọi thêm rượu để uống, trong khi chị H. uống nước. Đến khoảng 22h, Thực rủ bạn gái mới quen về nhà mình để chơi cho biết nhà. Thấy bạn trai nhiệt tình mời, chị H. đồng ý. Cả hai chạy xe máy về nhà Thực ở xóm Rặng, xã Đức Lý.

Khi đến nơi, chị H. thấy nhà của Thực bừa bộn nên không vào. Thực mới rủ bạn gái ra bờ mương gần nhà để tâm sự. Sau một hồi nói chuyện, Thực quay sang ôm lấy chị H. và đòi quan hệ tình dục. Tuy nhiên, chị H. đã kiên quyết từ chối, đẩy Thực ra.

Bực tức vì bị khước từ, lợi dụng nạn nhân không để ý, Thực lấy gạch đập liên tiếp vào đầu chị H. cho đến khi nạn nhân ngất xỉu. Thấy bạn gái nằm bất động, Thực đẩy thi thể nạn nhân xuống mương nước rồi về nhà.

Sau đó, người đàn ông này thu dọn đồ đạc rồi dẫn theo con nhỏ chạy trốn xuống Nam Định. Khi đang chuẩn bị đồ đạc để bỏ trốn sang Trung Quốc thì Thực bị các trinh sát của PC 45 công an tỉnh Hà Nam khống chế, bắt giữ.

Thực phân trần, do ly hôn vợ đã lâu nên đối tượng không kiềm chế được mình khi ngồi bên cạnh bạn gái. Gã cũng đổ lỗi vì trong người có rượu nên không làm chủ được mình.