Dự báo thời tiết 29/4: Miền Bắc đổ mưa rào bất chợt

Mưa tại Bắc Bộ tiếp diễn từ đêm qua và sẽ duy trì trong hết ngày hôm nay, tuy nhiên mưa rào chỉ diễn ra rải rác và xuất hiện bất chợt. Dù vậy, người dân vẫn cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tốc lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.



So với hôm qua, nền nhiệt tại miền Bắc ít biến động, cao nhất tại Hà Nội ở mức 28 độ, các tỉnh Đông Bắc Bộ phổ biến 26-29 độ, riêng Tây Bắc nắng nhẹ 28-31 độ C. Về đêm, toàn vùng se lạnh 21-24 độ C, riêng Sa Pa đêm rét 14 độ, ngày lạnh 19 độ.

Miền Bắc có mưa rào bất chợt trong ngày

Xu hướng trong 3 ngày tới, nền nhiệt miền Bắc sẽ tăng nhẹ, ngay ngày mai, Hà Nội chuyển tạnh ráo, cao nhất đạt 29 độ và sẽ tăng lên 31 độ vào ngày 1/5, trong khi đó các tỉnh Tây Bắc sẽ lên mức 32-33 độ vào ngày cuối cùng đợt nghỉ lễ.

Dọc khắp Thanh Hoá - Bình Thuận, thời tiết rất tốt để người dân có thể vui chơi tắm biển, trời ban ngày tạnh ráo, trong đó khu vực Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế nắng nhẹ 29-32 độ C, Đà Nẵng - Bình Thuận oi nóng 32-35 độ. Về đêm, toàn vùng mát mẻ 22-27 độ C, một số nơi xuất hiện mưa rào rải rác.

So với hôm qua, Tây Nguyên tăng thêm 1 độ lên mức 31-34 độ C, đêm se lạnh 20-24 độ, riêng Đà Lạt ngày se lạnh ngày mát mẻ 26 độ, đêm rét 16 độ.