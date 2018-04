Hành trình 24 giờ truy bắt hung thủ sát hại dã man sinh viên

Chiều 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án giết người cướp tài sản và giết người, hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội).

Theo đó, vào hổi 10h ngày 24/4, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một xác chết bị sát hại dã man đang trong giai đoạn phân hủy đựng trong bao tải tại mương nước cuối đường Đỗ Xuân Hợp (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nam thanh niên đang phân hủy.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Nam Từ Liêm lập tức báo cáo Công an TP Hà Nội và xuống hiện trường chỉ đạo các lực lượng tổ chức khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, điều tra, làm rõ vụ án.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân là Vũ Thanh T. (SN1996, trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Nam Từ Liêm xác định được hung thủ là Chử Tuấn Sơn (SN1969, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) và nhanh chóng bắt giữ người này khi đang lẩn trốn tại xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) vào ngày 25/4.