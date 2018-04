Điều chưa kể về đường dây đánh bạc ngàn tỷ của “ông trùm” Thanh Hùng

Qua thời gian dài đeo bám, Bộ Công an đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc ngàn tỷ đồng do “ông trùm” Thanh Hùng cầm đầu có phạm vi hoạt động tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Ngày 31-3, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự (C45), Bộ Công an đã có thông tin mới nhất liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỷ đồng vừa bị triệt phá cách đây vài ngày.



Lời khai của “ông trùm” Thanh Hùng

Công an đã bắt giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1966, ngụ quận 1, TPHCM là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỷ đồng), Lý Quang Liêm (sinh năm 1971, ngụ quận 1, TPHCM), Nguyễn Đức Quang (sinh năm 1976, ngụ quận 1, TPHCM; trú tỉnh Đồng Nai), Trần Lâm Biên (sinh năm 1975, ngụ tỉnh Lâm Đồng) cùng nhiều đối tượng khác.

Nhóm đối tượng Quang-Liêm-Biên-Thanh Hùng. (từ trái qua phải , từ trên xuống dưới)

Công an đã thu giữ toàn bộ dữ liệu tài khoản tổ chức cá độ, tài khoản người chơi trên trang website B8AG.com và các vật khác như: gần 20 ĐTDĐ, 5 máy tính, 4 máy Ipad, 12 laptop, 3 ô tô và nhiều tang vật phục vụ cho đường dây đánh bạc của “ông trùm” Thanh Hùng.

Bước đầu tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng trong đường dây của “ông trùm” Thanh Hùng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo như khai nhận của “ông trùm” Thanh Hùng đường dây của đối tượng có khoảng 40 tài khoản loại đại lý cho các đối tượng khác trong đường dây.

Đồng thời, công an xác định có 176 tài khoản đánh bạc trên website: bong88ag.com cho các con bạc tham gia đường dây với tổng số tiền lên tới hơn 1.170 tỷ đồng.

Ông trùm” Thanh Hùng cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỷ viết lấy lời khai tại cơ quan công an.

Cũng theo khai báo của “ông trùm” Thanh Hùng thì đối tượng là người tổ chức đánh bạc và là người cầm đầu đường dây đánh bạc này. Các đối tượng như Liêm, Quang, Biên cùng các đối tượng khác là các con bạc.

Ông trùm cũng khai nhận trang cá độ của mình có máy chủ đặt ở nước ngoài.

Hệ thống tài khoản tổ chức trên trang B8AG.com quản lý (Master Agent). Sau đó, “ông trùm” Thanh Hùng sẽ chia lại các tài khoản vừa, nhỏ… cho các con bạc tham gia cá cược trên website: bong88ag.com.

Trang web của Thanh Hùng hoạt động từ đầu năm 2015 tới khi bị công an triệt phá.

Tính tới thời điểm bị triệt phá số tiền của đường dây này lên tới hơn 1.170 tỷ đồng.

Cất lưới chuyên án "Bí số 118C"

Qua công tác điều tra nắm địa bàn từ năm 2017, Công an đã nắm được thông tin về đường dây tổ chức đánh bạc cực lớn nên đã tiến hành đeo bám, thu thập chứng cứ để triệt phá.

Đầu năm 2018, Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an đã lập chuyên án mang "Bí số 118C" do Trung tướng Trần Trọng Lượng - Phó tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Công an làm trưởng ban trực tiếp chỉ đạo các đơn vị tiến hành đấu tranh triệt phá bằng được đường dây đánh bạc ngàn tỷ nói trên.

Bằng nghiệp vụ, Công an đã xác định đường dây đánh bạc nói trên do “ông trùm” Thanh Hùng cầm đầu. Điều đáng nói, “ông trùm” này là một người khá mưu mẹo, tinh vi… Đường dây của hắn có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, nhất là khu vực TPHCM, miền Trung, Tây Nguyên…

Trang cá cược của y có nhiều trò chơi như: đá bóng, đánh bài, đá gà, tennis… Phần lớn các đại lý trong đường dây của Hùng đều thanh toán bằng hình thức chuyển tiền qua mạng.

Do hoạt động từ lâu nên tiền chênh lệch, hoa hồng cực khủng vì thế các đối tượng hầu hết đều có ô tô “xịn”, biệt thự….

Sau thời gian dài thu thập chứng cứ, xác định thời điểm chín mùi của chuyên án đã đến nên công an tiến hành "cất lưới".

Theo đó, khoảng 5h ngày 28/3, nhiều trinh sát của Bộ Công an đã ập vào khách sạn Grand tại địa chỉ số 2, đường Nguyễn Du, phường 1, TP Vũng Tàu nơi Thanh Hùng đang thuê phòng.

Tại đây, Công an đã bắt giữ “ông trùm” Thanh Hùng và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc .

Nhiều tổ trinh sát ập vào nhiều địa điểm ở các tỉnh thành.

Cùng thời điểm, nhiều tổ trinh sát của lực lượng Bộ Công an cũng tiến hành ập vào các nơi ở của Liêm, Quang, Biên cùng nhiều đối tượng khác ở nhiều tỉnh thành như: Đồng Nai, Lâm Đồng, TPHCM bắt giữ, khám xét và thu giữ nhiều tang vật phục vụ cho việc đánh bạc.

Tang vật công an thu giữ.

Qua điều tra mở rộng, tối ngày 30/3, các trinh sát tiếp tục thực hiện lệnh khám xét nhà của đối tượng Lý Ngọc Phú (sinh năm 1974, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) - là em vợ của "ông trùm" Thanh Hùng - tại căn nhà ở đường số 1, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Phú được xác định là "ông trùm" thứ hai trong đường dây bài bạc ngàn tỷ đồng này. Tuy nhiên, do thấy động nên Phú đã bỏ trốn.

Hiện, Công an đang làm thủ tục để đề nghị Viện KSND tối cao ký quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng này về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.