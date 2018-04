Vợ cùng nhân tình “đặt bẫy” cướp xe khiến chồng tháo chạy

Đối tượng Nguyễn Thị Thắm.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thắm (31 tuổi) và Nguyễn Văn Sáng (27 tuổi, cùng ngụ huyện Mộc Hóa, Long An) để điều tra, làm rõ hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan công an, Thắm là vợ của anh Quang (tên nạn nhân đã thay đổi, 35 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa), tuy nhiên quá trình sống chung, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi.

Thắm sau đó quen với “trai trẻ” Nguyễn Văn Sáng, cả hai lên TP.HCM làm việc để Thắm tránh xa chồng là anh Quang.

Trong thời gian Thắm sống chung với nhân tình, anh Quang nhiều lần gọi điện yêu cầu Thắm về để nối lại tình cảm vợ chồng.

Cuối tháng 2, anh Quang gặp Thắm và yêu cầu hai vợ chồng hàn gắn tình cảm. Cả hai thuê phòng trọ để sống chung.

Cùng thời gian này, Thắm liên lạc với nhân tình là Sáng bàn bạc kế hoạch dàn cảnh để chiếm đoạt chiếc xe máy Exciter của anh Quang với mục đích gây áp lực để đòi chiếc xe máy hiệu Visson mà Thắm đứng tên trong giấy tờ (chiếc xe Visson anh Quang đang trả góp hàng tháng-PV).

Sáng 27/2, anh Quang điều khiển xe máy Exciter chở Thắm đi công việc, khi đến khu vực ấp Gò Dưa (xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường) thì bị Sáng chặn xe dùng gậy ba trắc đánh liên tiếp vào người khiến nạn nhân tháo chạy.