Điều bất ngờ về nạn nhân nghi bị mẹ ruột sát hại

Thông tin mới nhất với báo chí về vụ việc nghi án mẹ ruột sát hại con trai 19 tuổi xảy ra ở thị trấn Quang Minh (huyện Mê Linh, Hà Nội), trưa ngày 14/4, trao đổi với PV ông Nguyễn Văn Chang Tổ trưởng tổ dân phố số 6 thị trấn Quang Minh cho hay, trước khi tử vong thì anh Đặng Q H. (SN 1999, nạn nhân) là huấn luyện viên dạy võ Taekwondo cho một câu lạc bộ võ ở địa phương.



Anh H. được nhiều người nhận xét là điển trai, hiền lành, chưa từng xích mích với hàng xóm và bạn bè. Hơn nữa anh H. rất tích cực tham gia vào các phong trào xây dựng hoạt động của địa phương.

Anh H. đã tử vong trong ngôi nhà riêng của gia đình.

Tuy nhiên trước kia H. vừa học hết cấp 3 và hay chơi điện tử, mới nhất thì đã đem cầm cố mất điện thoại. Đặc biệt hồi cuối năm 2017, H. đòi mẹ mua cho một chiếc xe máy đắt tiền. Bà H. phải đi vay mượn khắp nơi. Theo lời của ông Chang, trước kia bà H. đi làm trong miền Nam có bầu rồi về quê sinh H., gia cảnh cũng nghèo khó, lại lắm bệnh. Có thời gian bà H. phải đi làm phụ hồ, gần đây xin được công việc quét dọn rác ở một khu công nghiệp trên địa phương.

Ông Chang nói thêm, vụ việc xảy ra quá bất ngờ khiến nhiều người dân ở đây vô cùng bàng hoàng. Tuy nhiên nói về nguyên nhân cái chết của anh H. nghi do mẹ ruột là Nguyễn T.H (SN 1963) dùng tuýp sắt đánh tử vong thì cơ quan công an vẫn đang điều tra.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 6h30 ngày 12/4, Công an thị trấn Quang Minh nhận được tin báo của người dân phát hiện thi thể anh H. tử vong trong nhà riêng với nhiều thương tích trên đầu. Do sự việc nghiêm trọng nên thông tin sau đó được trình báo lên Công an huyện Mê Linh.



Ông Đinh Ngọc Thức – Bí thư đảng ủy thị trấn Quang Minh cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể là do mâu thuẫn gia đình. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được Công an huyện Mê Linh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an Hà Nội ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà H. để điều tra, làm rõ về hành vi “Giết người”.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.