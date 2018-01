Đột nhập ngôi nhà nơi bé 8 tuổi bị cha đâm tử vong

Theo The Sun, ông Bill Billingham (54 tuổi) là nghi can duy nhất trong nghi án cha đâm tử vong con gái là bé Mylee (8 tuổi) tại nhà riêng ở Brownhills, West Mids, Anh. Được biết, Bill chỉ mới chuyển đến ngôi nhà mới này được vài tuần sau khi ly hôn vợ, Tracey (33 tuổi). (Nguồn ảnh: The Sun) Tờ The Sun mới đây đăng tải những hình ảnh bên trong căn nhà nơi xảy ra vụ thảm án gia đình đầy thương tâm. Có thể thấy, nhiều tấm ảnh gia đình được đặt trong ngôi nhà này. Trước đó, nhận được tin báo vào khoảng 9h tối ngày 20/1, cảnh sát Anh đã tới hiện trường và phát hiện Mylee cùng cha của cô bé trong tình trạng cơ thể đầy các vết đâm nghiêm trọng. Ngay lập tức, hai người đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng bé Mylee không qua khỏi do vết thương quá nặng. Nhiều người đặt hoa tưởng niệm bên ngoài ngôi nhà xảy ra án mạng. Bức ảnh chụp cô bé 8 tuổi ngồi trên giường với đĩa pizza được người cha Bill Billingham đăng tải trên mạng chỉ chưa đầy một tiếng trước khi vụ án mạng xảy ra. Hàng xóm của gia đình Bill cho biết họ đã nghe thấy tiếng hét thất thanh từ ngôi nhà của bé Mylee vào tối hôm xảy ra vụ án. Sự việc xảy ra khiến ai cũng bàng hoàng. Andy Nicholls, hiệu trưởng Trường Tiểu học St James nơi bé Mylee theo học, chia sẻ: “Mylee được cả lớp yêu mến. Nụ cười của cô bé làm sáng cả phòng học. Tôi không bao giờ quên được khuôn mặt của cháu”. Hiện tại, Bill Billingham đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Bill được cho là tự đâm vào bụng sau khi sát hại con gái. Mời độc giả xem thêm video: Vụ án con gái sát hại cha ở Anh (Nguồn: Daily Mail)

Theo The Sun, ông Bill Billingham (54 tuổi) là nghi can duy nhất trong nghi án cha đâm tử vong con gái là bé Mylee (8 tuổi) tại nhà riêng ở Brownhills, West Mids, Anh. Được biết, Bill chỉ mới chuyển đến ngôi nhà mới này được vài tuần sau khi ly hôn vợ, Tracey (33 tuổi). (Nguồn ảnh: The Sun) Tờ The Sun mới đây đăng tải những hình ảnh bên trong căn nhà nơi xảy ra vụ thảm án gia đình đầy thương tâm. Có thể thấy, nhiều tấm ảnh gia đình được đặt trong ngôi nhà này. Trước đó, nhận được tin báo vào khoảng 9h tối ngày 20/1, cảnh sát Anh đã tới hiện trường và phát hiện Mylee cùng cha của cô bé trong tình trạng cơ thể đầy các vết đâm nghiêm trọng. Ngay lập tức, hai người đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng bé Mylee không qua khỏi do vết thương quá nặng. Nhiều người đặt hoa tưởng niệm bên ngoài ngôi nhà xảy ra án mạng. Bức ảnh chụp cô bé 8 tuổi ngồi trên giường với đĩa pizza được người cha Bill Billingham đăng tải trên mạng chỉ chưa đầy một tiếng trước khi vụ án mạng xảy ra. Hàng xóm của gia đình Bill cho biết họ đã nghe thấy tiếng hét thất thanh từ ngôi nhà của bé Mylee vào tối hôm xảy ra vụ án. Sự việc xảy ra khiến ai cũng bàng hoàng. Andy Nicholls, hiệu trưởng Trường Tiểu học St James nơi bé Mylee theo học, chia sẻ: “Mylee được cả lớp yêu mến. Nụ cười của cô bé làm sáng cả phòng học. Tôi không bao giờ quên được khuôn mặt của cháu”. Hiện tại, Bill Billingham đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Bill được cho là tự đâm vào bụng sau khi sát hại con gái . Mời độc giả xem thêm video: Vụ án con gái sát hại cha ở Anh (Nguồn: Daily Mail)