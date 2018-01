Đến trụ sở công an, con bò “biến mất”

Ngày 12-1, lãnh đạo Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết sẽ làm rõ vụ anh Nguyễn Ngọc Tân - ngụ phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một - tới Công an phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một để đòi bò. Anh Tân phản ánh chiều 3-1, anh lái ô tô qua địa bàn phường Hòa Phú thì bất ngờ một con bò nhào ra tông đầu xe của anh (chi phí sửa chữa ước tính 100 triệu đồng). Sau vụ tai nạn, con bò bị gãy chân.

Theo lời anh Tân, người dân đến hiện trường xem rất đông nhưng không ai đứng ra nhận là chủ con bò. Một vài người ngỏ ý mua con bò gây tai nạn với giá 8 triệu đồng mang về xẻ thịt và sẽ đưa tiền cho anh Tân làm chi phí sửa ô tô. Tuy nhiên, công an phường không cho bán và đưa con bò về trụ sở. Một cán bộ công an nói công an phường sẽ bán con bò giúp và đưa tiền cho anh Tân sửa xe.

Con bò được "áp tải" về phường, sau đó "biến mất"

Hôm sau, anh Tân đến Công an phường Hòa Phú để nhận tiền thì công an cho biết con bò đã được mang đi tiêu hủy. Tuy nhiên, công an không chỉ cho anh Tân vị trí tiêu hủy, không cung cấp biên bản tiêu hủy. Anh Tân cho rằng cách giải quyết của công an phường là mập mờ, có vấn đề. Anh Tân đòi công an phường trả lại con bò hoặc trả 8 triệu đồng.

Ngày 12-1, phóng viên điện thoại cho ông Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng Công an phường Hòa Phú để hỏi rõ sự việc trên. Ông Hùng nói đang bận họp, sẽ gọi lại sau. Chờ lâu, phóng viên tiếp tục gọi nhưng ông Hùng không nghe máy.

Lãnh đạo Công an TP Thủ Dầu Một cho biết sẽ rà soát lại cách giải quyết sự việc con bò của công an phường Hòa Phú. Nếu tiêu hủy bò thì phải tiêu hủy đúng quy trình, có biên bản hẳn hoi.