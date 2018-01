Truy bắt hai can phạm bỏ trốn khi điều trị tại bệnh viện

(Kiến Thức) - Hai can phạm được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để điều trị nhưng đã bỏ trốn vào sáng 12/1. Công tác truy bắt đang được khẩn trương tiến hành.

Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với các đơn vị chức năng huy động lực lượng truy bắt hai can phạm bỏ trốn khỏi bệnh viện gồm: Nguyễn Minh Thành (SN 1989) và Hoàng Cao Cường (SN 1988).



Thông tin ban đầu về vụ việc, hai đối tượng là Nguyễn Minh Thành và Hoàng Cao Cường - đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, do bị bệnh nên cả hai đối tượng đều được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh điều trị từ tháng 12/2017. Đến sáng ngày 12/1, cả 2 can phạm đã bỏ trốn sáng 12/1/2018.

Hai can phạm bỏ trốn khi đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó, can phạm Nguyễn Minh Thành bị bắt từ ngày 22/11/2017 vì tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma tuý. Sau đó, bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình tạm giam, ngày 2/12/2017, đối tượng Thành do bị bệnh nên đã được đơn vị đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để điều trị. Tại đây, sau quá trình thăm khám, bác sĩ chỉ định can phạm Thành được chỉ định là bị loét hành tá tràng, viêm xung huyết hang vị, đau thần kinh liên sườn.

Can phạm Hoàng Cao Cường cũng bị viêm cầu thận, hội chứng thận hư và được Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh đưa vào viện điều trị từ chiều 14/12/2017.

Hai đối tượng trên tuy đã được phía bệnh viện bố trí ở riêng biệt trên tầng 8 khu nhà E, có tường rào, có khóa cổng, có lực lượng chức năng giám sát nhưng vào đầu giờ sáng 12/1, nhân viên y tế đến đưa thuốc đã phát hiện hai đối tượng này không còn ở trong phòng.

Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh xác nhận thông tin trên và cho biết, phía bệnh viện chỉ thực hiện việc chữa bệnh còn việc giám sát hai đối tượng trên do công an thực hiện. Bệnh viện đã lập biên bản vụ việc bàn giao cho công an tỉnh Quảng Ninh.