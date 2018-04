Đánh bài online – “Vòi bạch tuộc” siết cổ con bạc

Sau một thời gian thâm nhập vào các trang mạng phục vụ cho môn đệ của “thần đổ bác”, chúng tôi phải rùng mình trước những “vòi bạch tuộc” nham nhiểm của nó. Không chỉ dừng lại “bác thằng bần” mà còn kinh khủng hơn, đánh bài online đang phá tan tương lai của nhiều người và làm khốn đốn biết bao gia đình...

Nhận diện đánh bài online

Có mặt tại một quán cà phê trên phố Triệu Việt Vương (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chúng tôi gặp Thanh và nhóm bạn của cậu ta. Trước kia khi còn là sinh viên Thanh từng là leader của một team chuyên chơi “Đế chế” ăn tiền. Sau này ra trường đi làm, loanh quanh thế nào mà cuối cùng cậu ta lại trở thành chủ một quán games - Internet; cũng một “đại lý” cấp 2 của một loạt nhà cái, đồng thời cũng là một điểm chuyên mua bán trao đổi tiền ảo lấy tiền thật hoặc thẻ cào điện thoại.

Thanh tỏ ra nuối tiếc về thời “hoàng kim” khi mà 2 cổng game Rikvip và sau đó là Tip.club chưa bị các cơ quan chức năng đánh sập. “Thời điểm đó, một đại lý đổi rik (tiền ảo dùng để chơi trong các game của cổng Rikvip) ra tiền thật (và ngược lại) luôn bơi ra không hết việc. Mỗi ngày ít thì cũng có đến hàng vài trăm giao dịch mua rik hoặc đổi từ rik ra tiền mặt, nhiều thì lên tới cả ngàn giao dịch. Chỉ cần cắt “phế” các giao dịch này thì đã ăn được cả triệu đồng”.

Cũng theo Thanh, cổng game Rikvip ra đời từ năm 2015 và nhanh chóng đánh bại các cổng game khác, trở thành “nhất thống giang hồ”. Nguyên nhân khiến cho Rikvip có thể xưng hùng xưng bá là vì, thứ nhất không như các cổng cá độ bóng đá online như M88, bet365 hay Dafabet... tại cổng game này có khoảng 40 trò chơi trên cơ sở bộ bài tây như “Tiến lên miền Bắc”, “Tiến lên miền Nam”, “Poker”, “Mậu binh”, “Liêng”, “Ba cây”, “Phỏm”, “Tài-Xỉu”...

Những trò chơi này khá “dân dã”, hầu như ai cũng biết cách chơi. Các ván chơi diễn ra một cách thường xuyên, liên tục 24/24h mà không phải chờ kết quả như các trận bóng đá. Cứ sau vài phút là đã xong một ván, kết quả thắng thua được phân định rõ ràng và tiền sẽ chảy về tài khoản của người thắng. Số tiền này ngay lập tức có thể mang đi bán cho người khác, hoặc đổi ra tiền mặt/ thẻ cào điện thoại, khiến cho người chơi vô cùng thích thú.

Cụ thể, với mỗi 100.000 rik kiếm được, thông qua các đại lý người chơi sẽ đổi được tiền thật giá trị từ 80.000 đến 82.000 VNĐ (tùy thời điểm). Đây có thể coi là tỉ giá cao nhất trong các game bài đổi thưởng từng có mặt trên thị trường game bài online. Ngoài ra, người chơi cũng có thể đổi lấy thẻ cào điện thoại, với tỷ lệ 117/100. Nghĩa là để đổi được thẻ cào mệnh giá là 100 ngàn đồng thì người chơi phải đổi 117 ngàn rik.

Bên cạnh đó, hai cổng Rikvip và Tip.club còn được thiết kế tối ưu, chạy nhanh, hiếm khi bị “lag” như những cổng game khác. Chỉ cần một tài khoản duy nhất, người chơi có thể đăng nhập vào ứng dụng trên điện thoại, hay trên nền web của PC/laptop rất tiện lợi. Việc tạo tài khoản cũng vô cùng dễ dàng, chỉ cần một hòm thư điện tử hoặc một số điện thoại.

Đặc biệt cổng game này còn có thể… tự động chơi giúp nếu con bạc đang chơi thì có việc phải đi đâu đó, hoặc bị mất kết nối. Điều này khiến giới game thủ đánh giá rất cao, vì như vậy họ sẽ không bị mất tiền “oan”. Ngoài ra, nhà cái còn thường xuyên có các event, khuyến mãi tặng rik, tặng gift code cho người chơi, khuyến khích họ tham gia.

Cũng chính bởi những điều trên mà Rikvip và Tip.club đã một thời làm mưa làm gió trong giới cờ bạc online, từng được tôn lên làm “đệ nhất” thần bài online. Song bất ngờ tháng 9.2017, cả cổng Tip.club (và trước đó là Rikvip) đều bị đánh sập, khiến cho hàng ngàn game thủ chết đứng. Có người trong tài khoản có đến hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu rik chưa kịp rút ra!

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi hai cổng game Rikvip và Tip.club bị đánh sập, thì gần như chỉ một thời gian rất ngắn đã có hàng chục cổng game khác được lập nên, điển hình như Xeng.com; Sanh...com hay Vua...com. Những trang này đều được thiết kế với giao diện đẹp, rõ ràng; hỗ trợ nạp và rút tiền nhanh chóng. Đồng thời có những nhân viên hỗ trợ trực tuyến, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của người chơi.

Bên cạnh đó những cổng game này đều có giao diện, cách vận hành gần như giống với cổng game Rikvip, khiến người ta không thể không đặt dấu hỏi rằng phải chăng các đối tượng đã dùng kế “kim thiền thoát xác”, chuyển từ cổng Rikvip sang để tiếp tục làm giàu trên lưng những con bạc?

Những vòi bạch tuộc này còn tiếp tục được nối dài, khi truy cập vào những chợ ứng dụng trên thiết bị di động (như điện thoại, máy tính bảng) người ta có thể tải về hàng vài chục game đánh bài khác nhau. Chỉ cần 2 giây lập nick và pass là con bạc đã có thể vào sới sát phạt. Có ứng dụng con bạc sẽ được tặng một số coin nhất định để chơi. Còn đa phần con bạc phải nạp tiền, như ở ứng dụng Vipday, sau khi đăng ký bằng tên và tài khoản, người chơi sẽ phải nạp tối thiểu 10 ngàn đồng, qua việc mua thẻ cào hoặc thẻ game) để được nhận 10 ngàn icash và bắt đầu chơi.

Cá biệt, có cổng game Cas...com còn buộc người chơi phải nạp ít nhất là 100 USD (khoảng 2 triệu đồng) thì mới được vào sới.

“Đốt nhà” trong thế giới ảo

Có người so sánh, cờ bạc online có ma lực không khác ma túy. Và hậu quả của nó cũng rất nặng nề. Trong quá trình thu thập tư liệu để vạch mặt các game cờ bạc trá hình trên mạng Internet, chúng tôi đã được chứng kiến rất nhiều con bạc lâm vào tình cảnh nợ chồng nợ chất, thậm chí mất nhà mất cửa chỉ vì đánh bạc online, thậm chí nhiều người còn phải đối mặt với những hậu quả tồi tệ hơn.

Như cậu sinh viên Hoàng Anh, từng học một trường đại học trên địa bàn quận Cầu Giấy. Thời sinh viên, theo sự rủ rê của bạn bè nên Hoàng Anh thường xuyên “thả bóng” tại các trang M88, bet365... Tài sản của cậu như Laptop, xe máy, điện thoại... cứ lần lượt ra đi sau những đêm cá độ. Rồi khi “cấn” tiền quá, Hoàng Anh phải đi vay lãi nặng. Bố mẹ cậu đã phải bán một căn nhà đi để trả nợ cho cậu ta.

Ra trường, Hoàng Anh xin làm tại một công ty tư nhân, lương tháng được hơn 7 triệu đồng. Song máu cờ bạc trong người cậu vẫn chưa hề thuyên giảm. Thay vì cá độ bóng đá, Hoàng Anh bập vào các trang R.vip, Xeng.com... Hoàng Anh thích nhất trò “Tài-Xỉu”, vì chỉ trong vòng 1 phút đặt cửa là có kết quả, không phải vận động trí não nhiều như các trò “Tiến lên” hay “Liêng”. Nhưng cũng vì vậy mà số tiền “đốt” vào đó nhanh hơn.

Ban đầu Hoàng Anh cũng thắng được tương đối. Nghĩa là mỗi ngày kiếm được khoảng 1 triệu rik (tương đương gần 1 triệu đồng). Nhưng cờ bạc chỉ đãi tay người mới, đến ngày thứ 5 thì tài khoản của Hoàng Anh bay sạch bách. Cậu tiếp tục phải đi vay lãi nặng để chơi.

Chính Hoàng Anh từng cay đắng thốt lên: “Chỉ trong khoảng 15 phút, từ số tiền ban đầu một vài trăm ngàn, con bạc có thể kiếm được cả chục triệu đồng - bằng lương đi làm cả một tháng trời. Nhưng chục triệu, trăm triệu cũng có thể bay biến trong vòng vài phút ngắn ngủi”. Và gần như tất cả các con bạc đều sa vào một vòng xoáy, thắng chơi tiếp, thua càng phải gỡ. Và rồi vay mượn, lãi mẹ đẻ lãi con, kết cục bố mẹ tiếp tục phải bán căn nhà thứ hai để cho Hoàng Anh trả nợ. Với cậu ta, chuyện: “cai nghiện” vẫn chỉ là lời hứa.

Một môn đệ trung thành khác của “thần đổ bác” là P. Kiên (quê ở Sơn La). Từ nhỏ Kiên đã không bao giờ phải suy nghĩ đến kinh tế, chẳng phải làm gì mà chỉ biết học và chơi. Bố mẹ Kiên là chủ công ty gia đình hàng trăm công nhân với doanh thu vài chục tỷ đồng một năm. Sau khi đỗ đại học, thiếu sự quản lý của bố mẹ, Kiên đã sa đà rượu chè, đề đóm. Rồi do buồn chuyện tình cảm, Kiên bắt đầu lao vào mấy game đánh bài trên mạng.

Ngỡ lúc đầu lập nick chơi cho vui, ai ngờ thắng liền mấy trận, rút ra được vài triệu đồng khiến cậu ta sướng cả tuần. Và điều tất nhiên xảy đến, Kiên càng ngày càng lún sâu vào vòng xoáy cờ bạc. Bịa ra đủ lý do để xin tiền, đồ đạc bán hết sạch sẽ mà cũng không đủ, Kiên đành phải đi vay “nóng”. Lãi mẹ đẻ lãi con, đến một ngày, chủ nợ đòi gần 2 tỷ đồng cả gốc và lãi thì cậu ta đành viết thư cho bố mẹ rồi trốn biệt nhiều tháng trời không dám về nhà.

Sau khi được trả hết nợ, Kiên về quê lấy vợ và tham gia điều hành công ty với gia đình. Máu cờ bạc lại nổi lên sau lần Kiên gặp lại người bạn cũ thời sinh viên. Anh ta “kéo” về cho Kiên một trang mạng, hướng dẫn Kiên cách mở rộng thị trường, kiếm tiền phế từ những con bạc khác. Nhưng cuối cùng, chính Kiên lại là con bạc lớn nhất.

Chơi một nick không thỏa mãn, Kiên lập vài chục nick để chơi đủ các thể loại. Tại văn phòng, Kiên còn lập cả dàn hàng chục máy tính để có thể đăng nhập vào các trò khác nhau. Chỉ riêng “Poker” cậu ta cũng “nằm” ở mấy bàn, đánh thâu đêm suốt sáng.

Trò ưa thích nhất của Kiên là “xóc đĩa”. Chỉ cần đặt cửa, chờ nhà cái mở bát là biết thắng thua. Kiên cũng từng “học” những cao thủ cờ bạc, rằng mỗi ngày chỉ đánh kịch kim khoảng... 10 triệu đồng thôi. Và nếu thắng được chừng ấy thì dừng lại. Song “tất cả chỉ là lý thuyết”, có ngày Kiên nướng đến cả tỷ đồng vào sới. Chung kết lại sau 3 tháng cầm trang, Kiên đã cho “bay” gần chục tỷ đồng. Lúc này, công việc kinh doanh của gia đình cũng không thuận lợi nữa, bao nhiêu vốn liếng, tài sản bố mẹ Kiên tích cóp được phải bán sạch để Kiên khỏi bị giang hồ đến dọa “cắt gân chân”.

2 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc khủng Rikvip: Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương. Bên cạnh đó có những sinh viên lấy tiền học phí để chơi bài online , rồi bỏ học để cả tháng trời chỉ nghiền ngẫm cách chơi của các cao thủ... dẫn tới học đến 7-8 năm vẫn chưa ra được trường; nợ môn liên miên và cuối cùng phải... bỏ học.



Theo một điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội, năm 2017 cơ quan này từng giải quyết khá nhiều vụ việc liên quan đến đánh cờ bạc online. Đó là vụ 2 thanh niên do mâu thuẫn nợ nần mấy trăm triệu ảo mà dùng dao chém nhau gây thương tích. Rồi một số vụ bắt giữ người trái pháp luật do con bạc không trả gốc và lãi vay đúng hẹn. Thậm chí một nhân viên thuộc một cơ quan tư pháp cũng bị khởi tố điều tra về hành vi “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Nhân viên này khai do khát tiền đánh bạc online nên đã nhắm mắt làm liều.

Vụ việc thủ quỹ của công ty TNHH Huy P. (trên địa bàn quận Đống Đa) cũng là một trong những vụ khiến điều tra viên day dứt. Nguyễn Nam được hàng xóm biết đến là một người chồng yêu vợ, thương con. Hằng ngày Nam chăm chỉ làm lụng, tối về lại quanh quẩn đỡ đần vợ cơm nước, con cái học hành. Nhiều người thầm khen vợ Nam may mắn khi lấy được anh chồng hiền lành chăm chỉ.

Nào ngờ một ngày cả khu phố náo loạn khi thấy đám xã hội đen đến siết nợ nhà Nam. Hóa ra từ lâu anh đã ngấm ngầm chơi bạc trên mạng mà người vợ không biết, càng chơi, càng mất, càng mất lại càng lao vào gỡ, gỡ lại càng thua. Rồi anh âm thầm về vác hết sổ tiết kiệm, sổ đỏ đi cắm để gỡ, rồi mất hết. Đến khi không còn gì để trả nợ, chủ nợ tới tận nhà siết nợ, đập phá đồ đạc, người vợ mới hay biết chuyện.

Thế nhưng bi kịch không dừng lại ở đó, mất nhà phải đi thuê trọ song Nam vẫn chưa tỉnh ngộ. Anh ta tiếp tục vay mượn để chơi. Khi số nợ lên đến cả tỷ đồng thì quay ra... thụt két của công ty. Đến cuối năm tất toán sổ sách, Nam bị phát giác và bị tố cáo lên Cơ quan Công an. Nam đứng trước nguy cơ phải “đi an dưỡng” nếu không nhanh chóng khắc phục hậu quả.