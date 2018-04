Rụng rời trước lời tuyệt mệnh của nam sinh nhảy lầu tự tử

(Kiến Thức) - Trong lá thư tuyệt mệnh, nam sinh tự tử ở trường Nguyễn Khuyến cho rằng do áp lực học tập, điểm số và áp lực từ gia đình muốn em đứng đầu khối 10 dẫn tới hành động dại dột.

Sáng nay 12/4, trao đổi với PV Kiến Thức vụ nam sinh tự tử ở trường Nguyễn Khuyến, Công an quận Tân Bình, TP HCM cho biết Đội CSĐT Tổng hợp Công an quận đang phối hợp với Ban giám hiệu trường THPT Nguyễn Khuyến (phường 13, quận Tân Bình) điều tra vụ nam sinh H.T.C. (16 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk) học sinh lớp 10E, nội trú tại ngôi trường này nhảy lầu tự tử.

Theo cơ quan công an, trước khi nam sinh lớp 10 nhảy lầu tự tử, em có để lại thư tuyệt mệnh với nội dung do áp lực trong học tập, điểm số và áp lực từ gia đình muốn C. có điểm số tốt hơn để được học lớp đứng đầu khối 10.

Ảnh minh họa

Trước đó, sáng sớm ngày 10/4, hai thầy giáo của trường phát hiện nam sinh C. đứng trên mái nhà lầu 4 (dãy phòng học của trường) có biểu hiện bất thường. Các giáo viên đã ra sức thuyết phục, đồng thời một số nam sinh (bạn của C.) và thấy giáo quản lý nội trú đã tìm cách tiếp cận để khuyên C. đi xuống. Bất ngờ, nam sinh này lao mình xuống sân trường nằm bất động.

Ngay sau đó, C. được đưa vào khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức (phường 13, quận Tân Bình). Tuy nhiên các bác sĩ cho biết em C. đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường 13 đã phối hợp đội điều tra tổng hợp Công an quận Tân Bình có mặt khám nghiệm hiện trường nam sinh nhảy lầu tự tử , ghi nhận lời khai những người liên quan, làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được đội điều tra tổng hợp Công an quận Tân Bình tiếp tục làm rõ.