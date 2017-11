Cận cảnh trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài đặt nhầm chỗ còn đòi thu phí cao

Dư luận đang đặc biệt quan tâm đến thông tin Công ty cổ phần BOT Vietracimex 8 đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, chấp nhận điều chỉnh mức thu phí tăng từ 3 đến 4 lần so với mức thu hiện nay ở trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài. Công ty cổ phần BOT Vietracimex 8 cho biết, mức phí qua trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài hiện là 15 nghìn đồng/xe/lượt. Nhưng chủ đầu tư này đưa ra 2 đề xuất thu tăng gấp 3, 4 lần, cụ thể là: Phương án một là thu phí 19 năm: Chủ đầu tư đề xuất thu tăng 2,5 lần so với mức thu hiện hữu đối với dưới 12 chỗ ngồi. Thời gian thực hiện từ ngày 1/1/2018 đến hết 31/12/2020; Sau đó tăng lên 3 lần từ năm 2021 đến năm 2024 và tăng lên 3,5 lần đến khi kết thúc thời gian thu giá hoàn vốn là ngày 20/6/2030... Đối với phương án hai thu phí 17 năm: Chủ đầu tư đề xuất thu tăng gấp 3 lần sao với hiện nay là từ 10 nghìn đồng tăng lên 30 nghìn đồng/lượt/xe 12 chỗ. Thời gian thực hiện từ ngày 1/1/2018 đến 31/12/2020. Trạm sẽ tăng lên 4 lần đến hết năm 2018. Tuy nhiên, ngày 3/11, ông Nguyễn Văn Huyện - Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho báo chí biết, giai đoạn này không tăng giá vé cho bất cứ ai. Công ty cổ phần BOT Vietracimex 8 đã đề nghị nhưng không thể đáp ứng, phương án đề xuất là bất khả thi. Bộ GTVT cũng đã trả lời với chủ đầu đầu tư. Ghi nhận của PV Kiến Thức vào chiều ngày 3/11, tại trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài lượng ô tô di chuyển qua đây rất đông, chủ yếu là những chiếc xe khách chạy liên tỉnh hoặc xe đi đường dài mới di chuyển qua đây. Di chuyển qua trạm thu phí, một số tài xế xe con, taxi cho biết, phải trả phí BOT đang “đặt nhầm chỗ” ở đây là quá vô lý. "Nhiều khi chở khách đi một đoạn lên sân bay Nội Bài được vài chục nhưng phải trả phí cho trạm cả lượt đi lượt về mất 20 nghìn đồng rồi. Thật bất công quá", anh T. một tài xế taxi cho hay. Tương tự, một tài xế khác cho hay: "Nhiều người đi ngược từ Hà Nội về Vĩnh Phúc quá thiệt thòi, vì từ điểm trạm thu phí này mà lên cầu vượt rẽ về Vĩnh Phúc có bao xa đâu, thế mà cũng mất 15 nghìn đồng/lượt". Dự án BOT xây dựng tuyến tránh TP Vĩnh Yên có giá trị quyết toán đầu tư là 505 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay). Trạm thu phí này hoạt động từ ngày 28/12/2010. Dự kiến thời gian thu phí hoàn vốn là 16 năm 10 tháng. Dự án trạm thu phí này có lộ trình tăng phí đáng kể từ 10 nghìn đồng lên 15 nghìn đồng/lượt/xe dưới 12 chỗ kể từ ngày 1/1/2013. Do sự vô lý của trạm thu phí, năm 2013, UBND TP Hà Nội đã nhiều lần có văn bản kiến nghị Chính phủ, Bộ GTVT di dời trạm về đúng vị trí, thế nhưng, từ thời điểm đó đến nay trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài vẫn nằm nguyên vị trí, gây bức xúc dư luận. Tại thời điểm PV ghi nhận, trên trần tường trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài rất bẩn, bụi bám dày đặc và hầu như không được quét dọn. Trong khi đó, đèn điện chiếu sáng có chỗ có, chỗ không. Rêu mốc bám đen xì trên các mảng tường tại trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài. Nhiều biển báo hiệu cảnh báo "đi chậm" để người tham gia giao thông biết đã hư hỏng, hoen rỉ nhưng không được sửa chữa. Nhiều cột hàng rào chắn bị gãy cong queo, nằm nghiêng ngả. Không chỉ người dân, mà UBN TP Hà Nội cũng cho biết, trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài đang đặt nhầm chỗ. Thế nhưng vẫn đề xuất thu phí tăng gấp 3, 4 lần. Bình cứu hỏa hoen rỉ, cũ kỹ đặt ở một góc cột tại trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài. Theo các nhân viên làm việc tại đây, đến thời điểm chiều ngày 3/11, tình trạng an ninh ở trạm thu phí này vẫn đảm bảo, các tài xế di chuyển qua trạm vẫn mua vé theo đúng quy định. Làn đường dành cho các xe máy di chuyển qua trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài bị chặn ngang bởi hàng rào sắt di động chiếm hết nửa diện tích lòng đường. Dù không lưu thông vào tuyến đường tránh TP Vĩnh Yên nhưng các xe ô tô lưu thông trên tuyến Bắc Thăng Long, đoạn qua xã Phú Cường (huyện Sóc Sơn) vẫn phải trả phí để hoàn vốn cho tuyến đường tránh Vĩnh Yên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

