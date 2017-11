Gió bão thổi bay người, xe la liệt ở thành phố Nha Trang 

Đến gần 10h cùng ngày, Nha Trang đã giảm gió nhưng vẫn còn mưa rất lớn, nhiều con đường ở thành phố đang rất ngổn ngang vì cây cối ngã đổ, tôn bay, biển quảng cáo… nằm la liệt và điện, nước vẫn còn cúp trên diện rộng.

Xe đặc chủng được điều động ứng phó với cơn bão số 12 ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, mưa to đến rất to ở khu vực các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa. Hiện nhiều nơi trong vùng các địa phương nói trên đang bị ngập nặng. Mưa to trên diện rộng cũng gây nguy cơ mất an toàn hồ chứa các tỉnh từ Quảng Nam đến Khánh Hòa, đặc biệt là tại tỉnh Khánh Hòa.