Chủ tiệm tạp hóa chém nam sinh trộm đồ, bị khởi tố tội “giết người” có đúng?

Điều 95. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

1. Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Giết nhiều người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm.

Tóm tắt vụ án hi hữu trên:

Vào khoảng 0h hơn ngày 23/11, tại tiệm tạp hóa của Lê Minh Phương tại phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), phát hiện Nguyễn Đăng Tùng (SN 2002) nằm với nhiều thương tích ở vùng đầu và tay trong tình trạng lơ mơ thiếu tỉnh táo. Trước đó, Tùng đột nhập vào tiệm tạp hóa trên với mục đích trộm cắp tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Lê Minh Phương là người dùng hung khí chém Tùng gây thương tích trên. Tại cơ quan công an, Phương khai nhận do trước đây đã nhiều lần bị mất trộm nên khá bức xúc. Vì thế, khi thấy một bóng đen lẻn vào nhà lúc nửa đêm, Phương nghĩ là trộm nên rất bực tức, sẵn có kiếm trong nhà đã chém loạn xạ vào người đó, không biết chém vào đâu. Chỉ đến khi cậu thiếu niên ngã xuống, máu chảy ra, Phương mới dừng lại. Khi Phương hỏi cậu thanh niên là ai, ở đâu đến thì mới hay cậu thiếu niên là người cùng địa phương.

Kết quả giám định pháp y nêu rõ, cháu Nguyễn Đăng Tùng bị liệt hoàn toàn nửa người bên phải, tạm thời đánh giá tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 61%.

Căn cứ vào thương tổn của cháu Tùng và hành vi của Lê Minh Phương, VKSND cùng cấp đã đồng ý với quan điểm của Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm, thay đổi tội danh từ "Cố ý gây thương tích" sang tội danh "Giết người" theo điều 93 Bộ luật Hình sự.