Cháy lớn ở Công ty ôtô Trường Hải Quảng Nam

Vụ cháy công ty ôtô Trường Hải được Zing thông tin như sau:

Lãnh đạo Công an huyện Núi Thành cho biết khoảng 18h ngày 2/2, một vụ cháy lớn xảy ra bên trong khu nhà xưởng chuyên sản xuất xe bus chuyên biệt (Thaco Bus) thuộc Khu công nghiệp cơ khí ôtô Chu Lai – Trường Hải (đóng trên địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam).

Sau khi vụ cháy xảy ra, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Nam, đã điều động nhiều xe chữa cháy với hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa. Ngoài ra, bên ngoài tuyến quốc lộ 1A, nhiều chiến sĩ thuộc lực lượng Công an huyện Núi Thành và Công an tỉnh Quảng Nam được huy động, lên các phương án bảo vệ nhà máy và đảm bảo an toàn giao thông.

Đám cháy nhìn từ quốc lộ 1A. Ảnh: Đ.Phương.

Thời điểm vụ cháy xảy ra, trên địa bàn huyện Núi Thành có mưa nặng hạt khiến công tác chữa cháy gặp không ít khó khăn. Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Đến 21h cùng ngày, nhiều xe cứu hỏa cùng lực lượng chức năng vẫn đang được điều động ra, vào hiện trường vụ cháy. Hiện, chưa có thống kê thiệt hại về người và tài sản.

Nhiều xe cứu hỏa tiếp cận đám cháy trong thời tiết mưa lớn. Ảnh: Đức Phương.

Lúc 22h, ông Nguyễn Một, Giám đốc truyền thông Công ty cổ phần Trường Hải (Thaco) xác nhận với Báo Công an TP.HCM vụ cháy đã được xử lý xong.

Theo ông Một, vụ cháy xảy ra sau giờ làm việc, khi công nhân tan ca. "Hiện chưa biết nguyên nhân cháy xuất phát từ đâu. Đang chờ báo cáo để có thông tin đầy đủ, chính thức sẽ cung cấp cho báo chí", ông Một nói.