Chạy án bất thành, trưởng công an xã cuỗm luôn tiền

(Kiến Thức) - Trưởng công an xã nhận hàng trăm triệu của một bị án chưa chấp hành án do đang bị bệnh để chạy giảm hình phạt, thế nhưng khi vụ việc không thành ông này cũng không trả lại tiền.

Trao đổi với PV về vụ việc trưởng công an xã chạy án, sáng ngày 11/4, Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp ông Trần Xuân Trưởng (SN 1982, Trưởng công an xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

UBND xã Nhân Cơ nơi ông Trưởng công tác. Nguồn Tiền Phong.

Trong vụ việc này, ông Trưởng có hành vi nhận hàng trăm triệu đồng của một nữ bị án ở thôn 8 xã Nhân Cơ đã bị TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt 8 năm tù về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản (vẫn chưa chấp hành án do đang bị bệnh), để chạy án.

Tuy nhiên khi vụ việc không thành, vị trưởng công an xã cũng không hoàn trả lại tiền nên bị tố cáo.

Trong khi đó, một lãnh đạo UBND xã Nhân Cơ cho hay, ông Trưởng bị bắt vào ngày 7/4. Hiện công an tỉnh mới thông báo bắt khẩn cấp ông Trưởng chứ chưa có quyết định khởi tố vụ án nên Đảng ủy và UBND xã chưa tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng, chức vụ với ông Trưởng.