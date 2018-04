Chất “lạ” thu được tại tụ điểm “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”

Ngoài thu được nhiều tài liệu, Công an Thanh Hóa còn thu được nhiều chất “lạ” như các chai nước màu đỏ, bột màu trắng có chữ nước ngoài, bột màu nâu... khi kiểm tra tụ điểm hoạt động của “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.

Chiều 27.4, trao đổi với Báo Người Lao Động, đại tá Trần Xuân Hương, Trưởng phòng Chống bạo động và Chống khủng bố (PA88) - Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan này đang niêm phong các chất "lạ" thu được tại tụ điểm của "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" tại số nhà 774, đường Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa để đưa đi giám định xem trong các chất này có vấn đề gì không.

Các chất "lạ" công an thu được tại số nhà 774, đường Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa.

Theo ghi nhận, những chất "lạ" thu được tại số nhà 774 gồm có nhiều lọ thủy tinh đóng nắp, bên trong có nước màu đỏ, nhiều gói có bột màu trắng (những vật chứng này đều ghi chữ nước ngoài). Bên cạnh đó, công an còn thu giữ nhiều lọ nhựa rỗng không (được dùng để pha chế nước thánh) và một gói bột màu nâu không rõ là chất gì.

Theo đại tá Trần Xuân Hương, sau khi kiểm tra và phát hiện các chất trên, cơ quan công an đã niêm phong và đưa về trụ sở Công an tỉnh Thanh Hóa để làm rõ. "Cái chất gọi là "nước thánh" hiện chúng tôi đã niêm phong, tới đây sẽ đưa đi giám định xem bên trong đó là chất gì và nó có ảnh hưởng như thế nào"- đại tá Hương nói.

Thời gian qua, thông tin về sự xuất hiện của tổ chức mang tên "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" khiến dư luận vô cùng hoang mang, lo lắng. Không ít gia đình đã rơi vào cảnh ly tán, vợ chồng mâu thuẫn, con cái bỏ bố mẹ đi theo tổ chức này.

Một số người thân của đối tượng bị lôi kéo vào tổ chức đạo mới xuất hiện và người thuộc cơ quan chức năng, thậm chí cả những người đã từng tham gia vào "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ", cho rằng trong nước thánh trong lễ Báp Têm mà những người mới tham gia được uống có chất hướng thần, hoặc ma tuý.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 27.4, Công an TP.Thanh Hóa đã phối hợp với Phòng PA88 - Công an tỉnh Thanh Hóa và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh phân phối máy lọc nước Big River, đóng tại số nhà 774, đường Quang Trung 3 (phường Đông Vệ) do ông Võ Thái Dương thuê để kinh doanh.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ ". Theo Công an Thanh Hóa, đây là một trong những điểm nhóm thường xuyên có các hoạt động tuyên truyền "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" trên địa bàn. Các hội viên tham gia đều do Mai Văn Hùng (SN 1984, quê xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) quản lý.

Liên quan đến hoạt động của "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ", ngày 27.4 , lãnh đạo Trường Đại học Hồng Đức (đóng tại đường Quang Trung 3, phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa) cũng đã tổ chức cuộc họp khẩn để bàn giải pháp ngăn chặn tình trạng sinh viên bị lôi kéo theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ".

clip: chat “la” thu duoc tai tu diem “hoi thanh duc chua troi me” hinh anh 2

Tụ điểm của "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" ngay phía trước 2 trường đại học lớn tại Thanh Hóa là Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Theo thống kê, Trường Đại học Hồng Đức đã có 12 sinh viên tham gia hội này, hiện đã có 2 sinh viên ra trường, 2 học sinh bỏ học. Những sinh viên còn lại đã nhận thức thấy việc tham gia "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" vi phạm đạo đức xã hội, trái với đạo lý nên đã quay lại trường học và đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn với những người dụ dỗ lôi kéo.

Để ngăn chặn sự lây lan của "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ", Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa) đã có công văn gửi các địa phương, ngoài tuyên truyền cho người dân thực hiện tự do tín ngưỡng đúng pháp luật, công văn cũng yêu cầu các cơ quan chức năng khi phát hiện tại địa phương có người tuyên truyền, phát triển "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" thì yêu cầu họ dừng ngay việc truyền đạo, nếu cố tình vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.