Cô vợ theo "Hội thánh Đức Chúa Trời", cả xóm náo động

Anh C. đến nhà chị Hiền tìm vợ mới xảy ra xô xát, cãi vã khiến người dân tập trung đông - Ảnh: VĂN ĐỊNH

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) xác nhận chiều 24-4, tại gia đình chị Nguyễn Thị Hiền ở xóm Thọ, xã Thạch Liên (Thạch Hà) xảy ra vụ lộn xộn trật tự liên quan đến việc người dân theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời".

Anh N.V.C. (34 tuổi, ở xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà) thấy vợ theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời" không lo việc gia đình, thường bỏ nhà đi. Do đó chiều 24-4, anh C. cùng với một số người dân kéo đến nhà chị Hiền để tìm người.

Tại đây, hai bên đã có lời qua tiếng lại và có nhiều hành động quá khích khiến người dân tụ tập theo dõi. Cơ quan công an sớm có mặt giữ gìn trật tự, lập biên bản làm rõ sự việc.

Anh C. kể năm 2011 anh và chị N.T.H. lấy nhau, đến nay có 3 con. Năm 2017, vợ anh C. quen biết chị Hiền do cùng làm công ty và có những biểu hiện "bất thường".

"Lúc thấy chị Hiền và vợ tôi rủ tôi đi học kinh thánh mới biết vợ đã theo 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'. Tôi đã khuyên ngăn mãi mà cô ấy không nghe vì cho rằng theo hội thánh này sẽ sung sướng…", anh C. kể.

Anh C. nói chưa thấy cuộc sống sung sướng gì chỉ thấy năm lần bảy lượt vợ bỏ nhà đi theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời". Mỗi lần gia đình đi tìm đưa về nhà được vài hôm là vợ anh C. lại bị các các thành viên trong hội này rủ bỏ đi, bỏ mặc chồng con.

Từ ngày vợ theo "Hội Thánh Đức Chúa Trời", 3 con anh C. thiếu sự chăm sóc của mẹ - Ảnh: THẮNG DINH

Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cảnh báo người dân cảnh giác với cái gọi là "Hội Thánh Đức Chúa Trời".

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, hội này xuất hiện trên địa bàn từ tháng 5-2016, bắt nguồn từ một nhóm người do Thiều Văn Hoan (32 tuổi, quê xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) làm trưởng nhóm.

Nhóm người này đã đến Hà Tĩnh thuê trọ ở nhiều địa điểm khác nhau, với vỏ bọc là nhân viên tiếp thị, kinh doanh… để thực hiện hành vi tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tổ chức "Hội Thánh Đức Chúa Trời ".

Đến tháng 11-2016, Thiều Văn Hoan bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính nhưng nhóm của Hoan lại chuyển sang địa bàn khác để tiếp tục hoạt động, lôi kéo người tham gia.