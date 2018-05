C50 từng triệt phá những vụ đánh bạc quy mô lớn qua mạng thế nào?

1 nghìn ngày trinh sát nắm tình hình và bí mật đường dây cá độ nghìn tỉ



Giữa năm 2016, C50 đã phối hợp với công an tỉnh Điện Biên đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp 4 nghi phạm chủ chốt trong đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ do Phạm Văn Thái (40 tuổi, Điện Biên) và vợ là Trần Thị Thủy (37 tuổi) cầm đầu.

Ngoài vợ chồng Thái, Thủy, cơ quan công an đã bắt giữ hai đệ tử thân tín của họ là Nguyễn Văn Ngân (23 tuổi, Thái Nguyên) và Nguyễn Thị Phương Hà (25 tuổi, Hà Nội).

Dưới mác là doanh nhân, Thái được biết đến là chủ salon ô tô. Đối tượng này thường xuất hiện cùng chiếc Range Rover màu đỏ, còn vợ của Thái là chủ tiệm vàng, hay đi chiếc Mercedes S500.

““Mác” doanh nhân thành đạt giúp họ che giấu những bất minh về kinh tế… vợ chồng trùm cá độ có vỏ bọc kín kẽ, chỉ kết nạp người cùng huyết thống vào đường dây” – một cán bộ tham gia phá án chia sẻ với báo giới.

Phạm Văn Thái (áo trắng) tại thời điểm bị bắt.

Chính vì sự tinh vi của các đối tượng, các trinh sát Bộ Công an đã ngược xuôi Tây bắc khoảng 1 nghìn ngày để nắm bắt thông tin về các nghi phạm. Bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định đường dây cá độ của vợ chồng Thái - Thủy có máy chủ đặt ở nước ngoài. Tại Việt Nam, họ mở hàng chục đại lý cấp dưới nhận kèo cá cược khắp cả nước qua 3 website.



Nguyễn Văn Ngân (cháu họ của vợ chồng Thủy, Thái) đảm nhận vai trò trợ lý thống kê, giao nhận kèo cho trùm cá độ ở Điện Biên. Tại Hà Nội, Nguyễn Thị Phương Hà (cháu của Thủy) được trưng dụng với vai trò tương tự. Cô gái vừa tốt nghiệp đại học ở khu chung cư hạng sang, hàng ngày làm nhiệm vụ nhận bảng từ những đầu mối do chú họ chỉ định.

Đáng chú ý, ít giờ trước lúc lệnh phá án được đưa ra, hàng trăm click đặt cửa được thực hiện trên hệ thống cá độ. Sau đó, 4 mũi cảnh sát có sự hỗ trợ của CSCĐ đồng loạt áp sát các địa điểm nghi vấn ở TP.Điện Biên Phủ và Hà Nội.

Quá trình khám xét, ban chuyên án thu giữ 1 khẩu súng ngắn, 3 ôtô, nhiều tiền mặt và vật chứng liên quan. Kiểm tra hệ thống đánh bạc do vợ chồng chủ tiệm vàng điều hành, cảnh sát phát hiện lượng tiền giao dịch trong 3 năm qua lên đến gần 1.000 tỷ đồng.

“Bà trùm” núp bóng công ty phần mềm để tổ chức đánh bạc trên mạng

Tháng 5.2017, C50 phối hợp công an tỉnh An Giang đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp, khám xét nơi làm việc và nhà ở của bà Nguyễn Thị Khéo (34 tuổi, An Giang, Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asian Livetech, phường Tân Phú, Quận 7, TP. HCM) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng.

Qua điều tra, công an đã làm rõ thủ đoạn hoạt động của Công ty TNHH dịch vụ phần mềm Asian Livetech. Cụ thể, công ty của “bà trùm” này núp bóng là một công ty phần mềm nhưng chuyên tổ chức đánh bạc trên mạng.

"Bà trùm" Nguyễn Thị Khéo.

Bà Khéo là người trực tiếp điều hành việc cá cược thể thao, casino trực tuyến, xổ số trực tuyến… Dưới trướng bà trùm này là nhiều đàn em thân cận phụ giúp công việc.

Theo điều tra từ cơ quan công an, trang web www.ibet789.com có máy chủ tại Hồng Kông và một số nước khác trong khu vực châu Á. Tên miền khởi tạo vào ngày 17.12.2010, giao diện thể hiện trên web có nhiều ngôn ngữ khác nhau trong đó có tiếng Việt.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của các nghi phạm nói trên tại TP.HCM, An Giang, TP.Hà Nội, C50 thu giữ 1 server, 6 máy tính, 10 điện thoại, 2 két sắt... và rất nhiều giấy tờ, thẻ ATM liên quan đến hoạt động điều hành đánh bạc qua mạng. Bên cạnh đó, C50 đã triệu tập 4 người liên quan. C50 xác định số tiền giao dịch đánh bạc qua trang web này là hơn 1.200 tỷ đồng.

Huy động vốn qua mạng, chiếm đoạt gần 150 tỷ đồng

Năm 2016, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm – Bộ Công an phối hợp cùng C50 và công an tỉnh Đồng Nai đã triệt phá một đường dây lừa đảo huy động vốn công nghệ cao với quy mô cực lớn, chiếm đoạt trên 140 tỷ đồng của rất nhiều người.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 3 nghi can có vai trò cầm đầu đường dây gồm: Nguyễn Thị Minh Phương (38 tuổi), Phạm Thanh Toàn (45 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và Hồ Đình Phú (24 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Minh Phương cùng đồng bọn góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phương Thái An, có trụ sở giao dịch ở phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, rồi thuê người lập trang web hero8.org để huy động nguồn vốn mở rộng kinh doanh bất động sản, mua bán vàng, sửa chữa ô tô… trong khu đô thị Phương Thái An.

Những người tham gia góp vốn kinh doanh qua trang web hero8.org sẽ được hưởng lãi suất cao. Phương cùng đồng bọn đưa ra giải pháp đầu tư theo mã pin ID (mã tiền ảo), người có nhu cầu góp vốn đầu tư phải mua mã pin ID với mức tiền 10,16 trệu đồng, trong đó phí mã pin ID 2,16 triệu đồng, vốn góp 8 triệu đồng sẽ được hưởng lợi nhuận.

Nguyễn Thị Minh Phương cùng đồng bọn được xác định lừa đảo theo hình thức đa cấp qua mạng, chiếm đoạt 140 tỷ đồng.





Để câu nhử người góp vốn, Phương cùng đồng bọn đưa ra bài toán sau 5 ngày góp vốn, mỗi mã pin ID sẽ nhận được 39,6 triệu đồng tiền lãi, trường hợp giới thiệu người tham gia hệ thống góp vốn đầu tư qua trang web hero8.org theo hình thức đa cấp sẽ được hưởng hoa hồng.

Với chiêu thức lừa đảo nêu trên, chỉ sau một thời gian ngắn hệ thống trang web hero8.org đã huy động được 21.405 khách hàng trong số đó 14.637 mã đã kích hoạt ở nhiều tỉnh, thành phố đăng ký mã tiền ảo, thế nhưng những người đầu tư qua trang web đó chờ đợi mãi không hề nhận được tiền lãi và hoa hồng như đã rêu rao trước đó.

Theo điều tra, Phương và đồng phạm hoàn toàn không đầu tư gì mà chỉ lấy của người trước trả cho người sau, phần còn lại các đối tượng chia nhau tiêu xài.

Đến khi bị khởi tố, bắt tạm giam vào đầu tháng 10.2016, công an xác định Nguyễn Thị Minh Phương và đồng bọn đã chiếm đoạt gần 140 tỷ đồng bằng chiêu thức huy động vốn thông qua trang web hero8.org.

Bên cạnh đó, C50 cũng đã phối hợp với nhiều đơn vị khác triệt phá nhiều chuyên án đánh bạc, cá độ lớn như vụ bắt ông trùm Wong Boon Leong (hay gọi là Lawrence, 36 tuổi, quốc tịch Singapore) cầm đầu đường dây cá độ nghìn tỷ cuối năm 2015, triệt phá đường dây cá độ hoạt động kiểu “xã hội đen” do Lê Thành Minh (tức Minh Đen, 36 tuổi, ở TP Thanh Hóa) điều hành vào cuối năm 2015, hay đấu tranh triệt phá đường dây cá độ qua Internet qui mô lớn nhất ở Phú Yên đầu năm 2018.

Cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa "dính chàm" vì "bảo kê" cho đánh bạc qua mạng.

Tuy nhiên, đến phút cuối, chính ông Nguyễn Thanh Hoá – cựu Cục trưởng C50 đã vướng vòng lao lý vì bị xác định có hành động “bảo kê” cho đường dây đánh bạc nghìn tỉ qua mạng của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam được hoạt động trong thời gian dài, thu về nguồn tiền bất chính lớn.

Đáng chú ý, sáng qua (4.5), cục phó C50 Võ Tuấn Dũng được phát hiện đột tử trong phòng làm việc. Ở một diễn biến khác, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đang điều tra vụ đánh bạc nghìn tỷ do Dương và Nam cầm đầu xác nhận, ông Dũng có liên quan đến đường dây này và việc ông này tử vong sẽ ảnh hưởng tới việc điều tra, mở rộng vụ án.

Hai lãnh đạo cấp cao công an "dính chàm" như thế nào? Theo Bộ Công an thời gian qua, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, Internet, nhiều tổ chức, cá nhân đã lập các đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến qua hình thức cá độ hoặc trò chơi có tính chất cờ bạc (còn gọi là game bài). Đường dây đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành thông qua hai cổng Rikvip/Tip.club đã thu hút được gần 43 triệu tài khoản trên hệ thống game trực tuyến. Đây được đánh giá là mạng lưới trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam. Game bài Rikvip bắt đầu hoạt động từ ngày 18/4/2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn; từ tháng 8/2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính. Đường dây này lập ra hệ thống đại lý nhiều cấp, gồm 25 đại lý cấp một và 5.852 đại lý cấp 2, trên toàn quốc để nạp, rút tiền chơi bạc; việc giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng. Tính từ 2015 cho đến khi đường dây triệt phá Dương và Nam hưởng lợi trên 3.200 tỷ đồng. Các người chơi được trả thưởng tổng cộng trên 2.600 tỷ đồng, các nhà mạng trung gian cung cấp thẻ và thanh toán trực tuyến hưởng lợi khoảng 1.600 tỷ đồng. Quá trình mở rộng điều tra vụ án của công an tỉnh Phú Thọ, cơ quan này xác định, đường dây này được các lãnh đạo cấp cao ngành công an đương chức thời điểm đó “bảo kê”. Thậm chí, chính những cán bộ cấp cao này còn có cả hợp đồng chia lợi nhuận với cá nhân các đối tượng cầm đầu để “ăn chia” từ đường dây đánh bạc trái phép xuyên quốc gia. Trong vụ án này, có tới 2 lãnh đạo cấp cao của công an vướng vòng lao lý gồm: ông Phan Văn Vĩnh – Cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an và ông Nguyễn Thanh Hóa – cựu Cục trưởng C50 (Tổng cục Cảnh sát). Ông Vĩnh được xác định có hành vi tạo điều kiện cho đường dây hoạt động, thậm chí đã ra các chủ trương trái với quy định pháp luật để tạo điều kiện cho đường dây đánh bạc qua game Rikvip và Tip.club hoạt động. Cụ thể, bị can là cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát đã ký và trình một số văn bản cho Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC - được hoạt động dưới danh nghĩa đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an. Đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, bước đầu điều tra, ông này được xác định có hợp đồng “ăn chia” % với các đối tượng trong đường dây. Ông Hóa đã ký với Nguyễn Văn Dương một hợp đồng liên quan đến việc công ty của Dương được hoạt động. Theo thỏa thuận, ông Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch HĐQT VTC Online) sẽ được ăn chia 60% lợi nhuận từ đường dây đánh bạc, còn Dương hưởng 40% lợi nhuận. Trong hợp đồng ông Hóa ký với Dương, vị cựu cục trưởng này sẽ được chia khoảng 20% lợi nhuận từ số tiền Dương được hưởng.