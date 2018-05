Mùa hè đến, người dân Hà Nội đối mặt với vấn nạn gì?

Hà Nội đang bước vào mùa hè nắng nóng, nhiệt độ tăng cao nhưng cũng là mùa xuất hiện mưa nhiều, kéo theo đó là hàng loạt những vấn đề có thể ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Nhiệt độ tăng sẽ đi kèm với nắng nóng trên diện rộng. Vào đợt nắng nóng đỉnh điểm năm 2017, nhiệt độ tại Hà Nội có nơi lên đến 42,5 độ C. Người dân ra đường phải mặc áo chống nắng kín mít. Bên cạnh đó, những biện pháp chống nắng như tắm hồ sẽ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đuối nước. Hay sốc nhiệt đã xảy đến với những người đi ngoài đường... Các thiết bị làm mát như điều hòa, tủ lạnh mở tối đa công suất trong mùa hè có thể làm gia tăng các vụ cháy nổ vì chập điện. Tại nhiều khu phố, đặc sản "mạng nhện" dây điện, cáp viễn thông đan xen lẫn nhau khiến tình hình cháy nổ trở nên phức tạp. Khi nội đô đang bước vào thời “bê tông hóa”, không gian xanh bị thu hẹp khiến người dân thiếu khoảng không tự nhiên, giảm chất lượng sống, vào mùa hè lại càng trở nên bức bối. Những công trình như "tổ ong" tại Linh Đàm không khác gì "lò bát quái" trong mùa hè. Những hàng cây xanh liên tiếp bị chặt hạ để nhường chỗ cho các công trình giao thông khiến Hà Nội ngày càng thiếu những "lá phổi xanh" điều hòa không khí, khói bụi... trong những ngày nắng nóng. Những hàng cây tạo bóng râm như trên đường Kim Mã ngày càng thiếu hụt tại Hà Nội. Ám ảnh những chuyến xe đông đúc, ngột ngạt trong những ngày oi bức tại Hà Nội. Cứ vào tháng 6, tháng 7, người dân tại các khu vực ngoại thành lại đốt rơm rạ không những ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe con người mà còn làm mất an toàn cho người tham gia giao thông khi đường phố luôn bị một lớp "sương mờ" vây kín. Nhiệt độ tăng cao cũng làm gia tăng các vụ cháy rừng. Trong ảnh là vụ cháy rừng tại Sóc Sơn vào tháng 6/2017. Đây là vụ cháy rừng lớn nhất trong lịch sử Hà Nội. Mùa hè tại Hà Nội cũng là mùa mưa dông nhiều, kèm theo những cơn bão xuất hiện ngoài biển có thể khiến Thủ đô chịu một số ảnh hưởng như gió to, giật mạnh khiến cây gẫy đổ... ...lượng mưa lớn trong một thời điểm khiến đường phố ngập lụt. Mưa, nắng thay phiên nhau "hành hạ" Hà Nội khiến các bệnh viện trong thời gian này quá tải bệnh nhân mắc bệnh dịch mùa hè như sốt xuất huyết, tiêu chảy, viêm não, thủy đậu, đau mắt đỏ... Suốt mùa hè năm 2017, Hà Nội hứng chịu đợt dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng. Tuy không chính thức công bố dịch nhưng các biện pháp chưa từng phải thực hiện như điều động, tăng cường xe phun thuốc diệt muỗi đêm, các "đội quân" đi phun thuốc diệt muỗi đã phải triển khai. Một mùa hè nữa đang đến và người dân đang phải hứng chịu những ảnh hưởng tiêu cực do thời tiết gây ra, trong đó có những nguyên nhân do chính con người.

