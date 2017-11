Bộ Công an: "Sổ hộ khẩu giấy được thay bằng sổ điện tử"

Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát khẳng định:"Sau này khi cơ sở dữ liệu cư dân và việc cấp mã số định danh hoàn tất sẽ bỏ sổ hộ khẩu".

Ngày 14/11 tới đây, Bộ Công an sẽ tổ chức hội nghị triển khai trên toàn quốc, sau đó sẽ tập huấn cho đội ngũ cán bộ thu thập từ công an tỉnh đến huyện, phường, xã, phát bảng kê đến từng hộ đối chiếu với dữ liệu của mình, cùng lực lượng công an xác thực, trên cơ sở đó nhập dữ liệu. Dự kiến trong vòng 2 đến 3 năm sẽ hoàn thành.