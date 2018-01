Bộ Công an nói gì về hành vi “làm lộ bí mật Nhà nước” của Vũ nhôm?

Chiều 15/1, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin tình hình kết quả công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018. Cuộc họp do Thượng tướng Bùi Văn Nam, thứ trưởng Bộ Công an chủ trì.

Tại cuộc họp báo, phóng viên đã đặt nhiều câu hỏi liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (hay còn gọi là Vũ nhôm) đang bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt để điều tra tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước, tập trung các nội dung kết quả điều tra vụ án Vũ nhôm đến đâu, Vũ nhôm bị khởi tố về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, vậy thông tin lộ bí mật của Vũ nhôm là gì? Vì sao Vũ nhôm có đến 3 hộ chiếu?...

Thượng tướng Bùi Văn Nam, thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.

Trả lời tại buổi họp báo, Trung tướng Trần Đăng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra (A92 - Bộ Công an) cho biết, dư luận nghĩ đơn giản doanh nghiệp không liên quan đến bí mật Nhà nước, nhưng thực tế trong quá trình hoạt động, nhiều doanh nghiệp, doanh nhân có liên quan đã bị khởi tố.



"Đối với Phan Văn Anh Vũ có nhiều hành vi khác liên quan trong hoạt động kinh tế, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ, đảm bảo đúng quy định pháp luật, khách quan. Những thông tin các bạn nghe được thì cơ quan điều tra sẽ làm rõ" - Trung tướng Trần Đăng Yến cho biết.

Tại cuộc họp báo, phóng viên cũng đề nghị Bộ Công an thông tin chính thức về tấm thẻ ngành công an mang tên Phan Văn Anh Vũ đang lan truyền trên mạng và ông Vũ nhôm có phải là sĩ quan an ninh không?

Trả lời vấn đề trên, Trung tướng Trần Đăng Yến cho biết, tất cả vấn đề liên quan, kể cả tấm thẻ của Vũ nhôm lan truyền trên mạng xã hội đang nằm trong quá trình điều tra vụ án, tới đây khi có kết quả sẽ có thông tin cụ thể.