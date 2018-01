Tổng bí thư: Siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong lực lượng công an

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, nhằm tổng kết tình hình, kết quả công tác công an năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đến dự hội nghị còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Năm 2017, lực lượng Công an Nhân dân đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về những vấn đề cơ bản, chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại, bảo đảm lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm với các đại biểu dự hội nghị.

Lực lượng đã chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đặc biệt, lực lượng công an đã bảo vệ an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC được tổ chức tại Đà Nẵng, đóng góp vào thành công chung của Năm APEC 2017, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công tác phòng, chống tội phạm; điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Do triển khai quyết liệt các biện pháp nên tội phạm được kiềm chế (giảm 3,02%); điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao (80,41%).

Bên cạnh đó, lực lượng Công an Nhân dân đã chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý người nước ngoài; quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (giảm 6,32% số vụ, giảm 4,33% số người chết và giảm 10,81% số người bị thương so với năm 2016); công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn được tăng cường.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác của Bộ Công an và lực lượng Công an Nhân dân trong năm qua, đóng góp to lớn vào những thành tựu chung của đất nước.

Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh, phức tạp, nhạy cảm, những “điểm nóng” gây bức xúc xã hội, được sự đồng tình, ủng hộ tích cực của nhân dân.

Tổng bí thư nêu rõ năm 2018 là năm thứ ba của nhiệm kỳ khóa XII - năm bản lề có ý nghĩa quyết định thắng lợi của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tình hình trong nước và thế giới đặt ra cho lực lượng Công an Nhân dân nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi phải nỗ lực cao hơn nữa, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

Trong bối cảnh đó, phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng công an, mọi hoạt động của lực lượng công an phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, của Nhà nước, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung với các đại biểu dự hội nghị.

Toàn ngành cần nhận thức, quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội đã đề ra; thực hiện thật tốt các chiến lược, chương trình quốc gia về đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công an phải là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an toàn cho cuộc sống của nhân dân, góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, an ninh, an toàn để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Ngành công an cần nâng cao chất lượng công tác dự báo, phân tích tình hình; nhận diện rõ đối tác, đối tượng; phát hiện từ sớm các mối đe dọa đến lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội để chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp về chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, kiên quyết không để bị động, bất ngờ; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, triển khai các biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội theo tinh thần "giữ nước từ xa," "giữ nước từ khi nước chưa nguy," góp phần thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước.

Tổng bí thư nhấn mạnh lực lượng công an cần chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là các hoạt động lôi kéo, móc nối, tác động, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ; bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế; chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; tham mưu, phối hợp giải quyết có hiệu quả hoạt động khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, không để hình thành "điểm nóng" về an ninh, trật tự.

Lực lượng công an cần tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, không để gia tăng tội phạm; đấu tranh quyết liệt hơn với các loại tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, buôn lậu, trốn thuế; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng. Trong điều tra, xử lý tội phạm phải làm một cách bài bản, thận trọng, đúng quy trình, nêu cao tinh thần "thượng tôn pháp luật," không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai...

Tổng bí thư yêu cầu, ngành công an cần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; chủ động rà soát, kiến nghị, đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân; tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp tục xây dựng và củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Tổng bí thư nhấn mạnh Đảng bộ Công an Trung ương phải tiếp tục gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, khẩn trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tổng bí thư đặc biệt lưu ý, toàn Đảng bộ cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống, làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, lựa chọn, bố trí những người thực sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì Đảng, vì dân vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp Trung ương đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Toàn lực lượng cần kiên quyết đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa," nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân; tiếp tục chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm Điều lệnh Công an Nhân dân; xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sỹ vi phạm pháp luật, kỷ luật.

Cán bộ, chiến sĩ công an phải là đội quân tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, ra sức giữ gìn, bảo vệ uy tín, sức mạnh của Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Phải thường xuyên rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ đã dạy, luôn luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, quyến rũ của các phần tử xấu, "lợi ích nhóm," lợi dụng cương vị công tác, chức quyền để làm hại đến lợi ích chung, lợi ích chính đáng của người dân.

Tổng bí thư tin tưởng và mong muốn, với những nỗ lực quyết tâm cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, với đội ngũ cán bộ trung thành, tận tụy, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực, lực lượng Công an Nhân dân sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn luôn ghi nhớ và thực hiện cho bằng được chân lý: "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ;" "Còn Đảng thì còn mình;" "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất," lập nhiều thành tích hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng , thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, toàn ngành sẽ tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả công tác đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, triển khai các chủ trương, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân và Chỉ thị của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác công an năm 2018.

Hội nghị tiếp tục làm việc đến ngày 16/1/2018.