Bộ Công an chỉ đạo tăng cường an ninh dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

(Kiến Thức) - Trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và các dịp lễ kỷ niệm 30/4, 1/5, Bộ Công an yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung bảo vệ tuyệt đối an ninh trật tự các mục tiêu công trình trọng điểm về kinh tế, an ninh, quốc phòng...

Công điện ban hành ngày 20/4 gửi Thủ trưởng các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự Giỗ Tổ Hùng Vương, dịp Lễ kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).



Trong đó, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo, tập trung bảo vệ tuyệt đối ANTT các mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế, an ninh, quốc phòng, trụ sở chính quyền, Công an, đồng thời bảo đảm việc hoạt động bình thường của các tổ chức, cơ quan các cấp. Tăng cường quản lý xuất - nhập cảnh, quản lý cư trú nhất là với người nước ngoài; phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động xâm nhập, phá hoại của các đối tượng phản động, khủng bố.

Nâng cao hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tội phạm, đồng thời tổ chức tấn công trấn áp, truy nã tội phạm theo chuyên đề, đối tượng, tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm chống người thi hành công vụ, tội phạm ma túy, giết người, cướp, cướp giật tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo qua mạng internet, liên quan tiền ảo, tội phạm sản xuất, mua bán thuốc tân dược giả, xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội. Phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát các hoạt động vận chuyển và vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

Lực lượng công an bảo đảm ANTT tại đền Hùng. Ảnh: Hải Ninh.

Trong thời gian lễ hội đền Hùng và các dịp nghỉ dài ngày 30/4-1/5, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, kiểm soát trật tự công cộng tại các địa bàn.

Công an các địa phương tổ chức phân luồng, dẫn đoàn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường trọng yếu, nhất là trên các tuyến kết nối Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, các khu vực có nguy cơ ùn tắc cao, cảng hàng không, nhà ga, bến tàu, bến xe và các điểm lễ hội, khu du lịch, vui chơi giải trí; đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như: Vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, làn đường, phần đường... có phương án phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm đua xe trái phép... Chủ động các giải pháp xử lý kịp thời các sự cố, tai nạn xảy ra trên các tuyến giao thông trọng điểm, nguy cơ gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng.





Quá tải du khách đến Lễ hội đền Hùng năm 2018. Nguồn: HANOITV