Tình tiết đáng sợ vụ hơn 30 thanh niên hỗn chiến trên đường phố

PV Kiến Thức, Công an quận 3 cho biết bước đầu đã xác định được 2 băng nhóm gây ra cuộc hỗn chiến trên đường Trường Sa, đoạn gần cầu Lê Văn Sỹ, thuộc phường 14, quận 3 là mâu thuẫn giữa 2 nhóm giang hồ ở một tỉnh phía Bắc (Hải Phòng). Hơn 30 thanh niên của 2 nhóm với đủ loại hung khí lao vào nhau hỗn chiến kinh hoàng trên đường Trường Sa. Sáng nay 23/4, trao đổi với, Công an quận 3 cho biết bước đầu đã xác định đượctrên đường Trường Sa, đoạn gần cầu Lê Văn Sỹ, thuộc phường 14, quận 3 là mâu thuẫn giữa 2 nhóm giang hồ ở một tỉnh phía Bắc (Hải Phòng).

“Trong đêm qua, lực lượng CSHS đã bắt được 5 đối tượng cùng nhiều tang vật có liên quan. Hiện việc truy bắt các đối tượng còn lại và làm rõ nguyên nhân vụ việc vẫn đang được Công an quận 3 khẩn trương thực hiện”, đại diện Công an quận 3 cho biết.

Các đối tượng của 2 nhóm mặt bịt kín khẩu trang, tay cầm đủ loại hung khí và có cả vật giống súng...lao vào hỗn chiến khiến nhiều người bị thương. Trước đó khoảng 17h ngày 22/4, người dân sinh sống ở con hẻm trên đường Trường Sa (đoạn dưới chân cầu Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, TP HCM) bất ngờ nghe tiếng hô hoán vô cùng hỗn loạn. Lúc này, người dân một phen hãi hùng khi chứng kiến cảnh 2 nhóm thanh niên (khoảng hơn 30 người) điều khiển trên nhiều xe máy cầm đủ loại hung khí rượt đuổi nhau. Vụ việc khiến người dân hô hoán nhau chạy vào nhà để tránh liên lụy.

Theo người dân kể lại, 2 nhóm mỗi bên đều cầm nhiều mã tấu, dao tự chế, các loại hung khí và cả vật giống súng đuổi chém nhau loạn xạ trong con hẻm gần đường Trường Sa chừng 15 phút khiến nhiều người thuộc 2 nhóm bị thương nằm la liệt. Sau đó, các đối tượng lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Vụ việc khiến nhiều người đi đường cùng người dân ở khu vực 1 phen hoảng sợ. Một số người dân đã ghi lại hình ảnh cuộc hỗn chiến và đưa lên mạng xã hội khiến dư luận một phen rúng động.

Ngay khi nhận tin báo, Công an phường 14 và CSHS Công an quận 3 đã nhanh chóng có mặt tiến hành phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Đồng thời, Công an tiến hành trích xuất hình ảnh từ camera an ninh truy xét các đối tượng.