Cận cảnh 5 vòng an ninh bảo vệ ở Lễ hội đền Hùng

Sáng 6/4 (mùng 10 tháng 3 âm lịch), lễ dâng hương được thực hiện với nghi thức trang trọng. Sau phần lễ, lực lượng an ninh và sinh viên tình nguyện nhanh chóng tạo thành nhiều vòng tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy như năm ngoái. Ban tổ chức năm nay thực hiện chặt chẽ và bài bản. Cụ thể, nhiều hàng rào mềm được lập nên, lực lượng an ninh bố trí rải rác, mở lối tùy thời điểm.... Trong ảnh là những du khách đầu tiên được vào cổng chính đền Hùng. Dòng người đổ về đền Hùng được chia cắt khoa học, giảm áp lực lớn cho lực lượng an ninh. Hình ảnh người đẩy người, la hét không còn như năm 2016. Theo ghi nhận của phóng viên, năm nay nhiều du khách có thể sử dụng điện thoại để ghi lại hình ảnh lễ hội mà không sợ mất cắp hay rơi vỡ. Tuy nhiên, đó chỉ là hình ảnh bên ngoài. Từ cổng chính lên đền Hạ, đền Trung... dòng người phải chen chúc đi lại do đường đi lại quá hẹp. Theo lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, việc mở rộng con đường là không thể, vì quần thể khu di tích đền Hùng là di sản Quốc gia, muốn cụ thể hóa bất cứ việc gì cũng phải cẩn thận. Nhiều trẻ em không thể lên các khu đền, đành phải quay xuống phía dưới. Ban tổ chức bố trí lực lượng cảnh sát cơ động nhắc nhở người dân không đi ra ngoài con đường chính. Nhiều du khách không đủ kiên nhẫn vẫn bấp chấp lời đề nghị của lực lượng làm nhiệm vụ. Bên trong con đường chính, nhiều trẻ em mắc kẹt giữa dòng người. Nhiều người lớn đi phía ngoài vách đá phải né mình vào bên trong do sợ bị rơi ngã. Tại khu vực gần đền Hạ, con đường hẹp và dốc nên nhiều người liều mình trèo xuống vách núi Nghĩa Lĩnh để đi lại. Ban tổ chức đã bố trí hàng loạt dây thừng cỡ lớn để người dân bấu víu, phòng trường hợp du khách quá đông tràn xuống khu vực này. Cảnh sát cơ động được bố trí tại nhiều điểm để giúp đỡ và nhắc nhở người dân, nhằm đảm bảo an toàn nhất. Nhiều người mệt mỏi ngồi nghỉ ngay tại lối đi. Hình ảnh được chụp gần đền Hạ. Để trèo qua các vách núi, nhiều trẻ em và người lớn phải dùng tay bấu víu vào rễ cây để dễ qua lại.

