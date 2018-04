Biển số xe cơ giới giả: Mua dễ, bán rẻ

Ở đó có đủ cả các loại biển số xe ôtô, xe gắn máy, biển trắng, biển xanh… thậm chí là biển ôtô các nước Lào, Thái Lan.



Trong vai một khách hàng đang có nhu cầu mua biển số xe giả, chúng tôi tìm đến địa chỉ trên để chứng kiến tận mắt quy trình buôn bán biển số xe giả “khó tin nhưng có thật” này.

Bán công khai và tràn lan ngoài vỉa hè

Hai cửa hàng đối diện với Bệnh viện Chợ Rẫy mà những người sành sỏi trong lĩnh vực phụ tùng xe mách nước nằm trên đường Thuận Kiều. Không một chút dè dặt, không một chút phòng bị, chúng tôi dễ dàng thấy hàng xấp biển số xe giả, đủ các thể loại, được trưng bày giữa mặt tiền của quán trông như 1 bức tranh mà trong đó, mỗi mảnh ghép là 1 biển số giả khác nhau.

Chỉ cần liếc mắt qua là bất cứ ai đều phải chú ý đến những chiếc biển giả này, vì chúng rất dễ nhận ra và công khai trước bàn dân thiên hạ. Ấy vậy mà, theo lời của nhiều người dân, thì 2 cửa hàng này vẫn tồn tại và buôn bán biển số giả trong suốt nhiều năm qua.

Quy trình làm biển số giả như thách thức luật pháp mà PV Lao Động trực tiếp chứng kiến! Ảnh: PV. Trong vai 1 du khách Hà Nội đang cần mua biển số, chúng tôi được ông chủ quán Thiên Long đon đả dẫn khách sang quán mình và hứa hẹn chắc nịch: “Em cần biển gì cũng có, làm bây giờ chỉ khoảng 2 tiếng là lấy được”. Quả thật, những lời của chủ quán không phải là nói suông. Trong không gian cửa hàng chỉ độ 20m2, biển số xe giả chồng đống lên nhau, thậm chí là không cần xếp ngay ngắn mà vứt cả vào sọt. Một người phụ nữ đứng tuổi đang in cắt những ký tự mà chúng tôi cho rằng, họ sử dụng để làm biển số của nước bạn Lào, 1 người khác thì đang miệt mài sơn xanh lên 1 chiếc biển giả đã đóng sẵn. Hai thanh niên giúp việc chăm chỉ đóng khuôn, cắt số. Họ làm việc và phối hợp nhịp nhàng, như thể đã có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực này. Bà chủ thận trọng thăm dò ý định của phóng viên khi mua biển giả. Chúng tôi nói, cần 1 biển số Hà Nội: “Có không?”. Bà chủ trả lời : “Có, biển gì cũng có. Đối với biển xe máy thì 100.000 đồng là biển trơn, thêm 40.000 nữa nếu đóng khung, vị chi là 140.000 đồng”. Phóng viên hỏi, có làm được biển số xe ôtô không, 2 thanh niên không ngần ngại đáp: “Biển ôtô cũng làm được, giá 150.000 đồng”. Quả thực, nhiều người sẽ té ngửa khi nghe đến con số 150.000 đồng cho 1 biển xe ôtô tiền tỉ. Nhưng ngay bản thân chủ quán cũng khẳng định, biển giả thì chỉ có giá rẻ thế thôi. Có mấy điều khiến chúng tôi giật mình khi tìm hiểu về dịch vụ bán biển số giả. Thứ nhất, việc buôn bán diễn ra công khai, thậm chí đã phát triển đến mức bán hàng qua mạng. Thứ 2, biển số ở đây rất khó để phân biệt với biển thật, mặc dù chủ quán đã nhiều lần khẳng định trước ống kính của phóng viên, đây là biển giả. Thứ 3, khách hàng có thể tùy ý chọn bất kể con số nào dành cho biển xe của mình, thậm chí là các số đẹp như tứ quý, ngày sinh, năm sinh…. Sau một hồi đắn đo, chúng tôi quyết định lấy vài con số kỷ niệm trong ngày, tháng, năm sinh của mình để làm biển. Bà chủ không lưỡng lự ghi ngay vào biên nhận, mặc dù chúng tôi đã cố ý bịa ra 1 biển số xe sai về quy cách. Nhưng không cần quan tâm đến điều đó, chủ quán thu tiền (có thể đặt cọc hoặc trả đủ 1 lần) và hẹn chiều, 14 giờ qua lấy. Tính từ thời điểm mà chúng tôi tiến hành đặt biển xe đến thời điểm hẹn lấy, chỉ vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ. Buổi chiều, khi có mặt tại cửa hàng theo thời gian đã hẹn trong biên nhận thì không khí tại quán đã “đông vui” hơn lúc sáng. Nguyên nhân là có rất nhiều khách hàng đến làm biển, thay biển. Một thanh niên đi chiếc xe Waves đến thay biển mới. Mọi thao tác diễn ra vô cùng nhanh chóng, chỉ 15 phút là chiếc xe có 1 biển mới. Đồng nghĩa với việc, chiếc xe của 15 phút sau đã không còn là chiếc xe của 15 phút trước. Theo đó, khách hàng sẽ chọn biển mới, sau khi ưng ý, tiến hành trả tiền thì nhân viên của quán sẽ tháo biển số cũ và lắp vào biển số mới. Khi đi sâu phân tích về vấn đề này, chúng tôi nhận thấy, đây là 1 việc làm rất nguy hiểm. Bởi lẽ chiếc xe có thể được sử dụng vào những mục đích phi pháp như cướp giật, trộm tài sản, đánh nhau… - họ chỉ cần thay biển số, lập tức biến thành 1 chiếc xe mới và rất khó cho công việc điều tra, nhận dạng. Đúng 14 giờ, chủ quán cầm 1 xấp biển số giả, có khoảng 6 cái, trong đó có 1 biển số mà chúng tôi đặt. Biển trơn chỉ là tấm biển trắng được in chữ, số nổi sẽ được nhân viên bọc lại bằng nhựa mica. Vậy là chiếc biển số giả này đã ngay lập tức có thể được gắn và sử dụng để lưu thông trên đường mà rất khó phân biệt. Thêm nữa, giá thành của mỗi biển số xe vô cùng rẻ và ai cũng có thể sở hữu chúng. Biển xe máy, ôtô giả treo la liệt trước mặt tiền của quán. Ảnh: PV.

Nhiều hệ lụy nghiêm trọng

Việc các cơ sở sản xuất, buôn bán biển số xe giả tràn lan như thế này sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy, đặc biệt là đối với vấn đề quản lý các phương tiện giao thông. Các đối tượng xấu hoàn toàn có thể lợi dụng điều này để thực hiện các hành vi phạm tội mà có thể che giấu được. Theo Thông tư số:15/2014/TT - BCA ban hành việc Quy định về đăng ký xe ngày 04 tháng 04 năm 2014, tại điều 30, chương IV ghi rõ:

“Việc sản xuất, cung cấp biển số xe được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan đăng ký xe. Các cơ sở sản xuất biển số, Công an các địa phương có điều kiện đầu tư dây chuyền sản xuất biển số xe và được Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội - Bộ Công an kiểm tra, nghiệm thu đạt tiêu chuẩn quy định thì được phép sản xuất biển số xe. Biển số xe phải được quản lý chặt chẽ theo chế độ quy định.

Việc phát hành sêri biển số xe của công an địa phương phải thực hiện lần lượt theo thứ tự ký hiệu biển số từ thấp đến cao và sử dụng lần lượt hết 20 sêri của 1 ký hiệu biển số mới chuyển sang ký hiệu mới. Việc phát hành sêri biển số mới tại địa phương chỉ được tiến hành sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt”.

Theo các quy định trên thì các cơ sở sản xuất và buôn bán biển số giả đã vi phạm pháp luật và ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình quản lý, kiểm tra và xử lý phương tiện giao thông của chúng ta. Chắc chắn, đây sẽ là tiền đề để các hiểm họa, các thảm họa xuất hiện.