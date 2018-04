CA Hải Phòng nói gì vụ xe tải đâm đổ xe của CSGT?

Sáng nay (12/4), Công an TP Hải Phòng đã chính thức thông tin tới báo chí vụ việc lái xe tải đâm đổ xe máy CSGT.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 11/4, tại khu vực đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, đoạn giao cắt với đường Thiên Lôi (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một chiếc xe tải chở gạch và xe máy của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Lê Chân.

Hình ảnh về sự việc.

Công an quận Lê Chân cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, xe tải mang biển số 34C - 041.42 chở gạch lưu thông từ đường Nguyễn Văn Linh về Cầu Rào 2 không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Lê Chân.Ngay sau đó, tổ công tác đã yêu cầu tài xế dừng xe.

Tuy nhiên, khi dừng xe theo hiệu lênh của cảnh sát giao thông, lái xe là Trần Văn Đại, sinh 1981, ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, không tắt máy nên bị trượt phanh khiến xe tải tông đổ xe máy CSGT.

Khi dừng xe theo hiệu lênh của CSGT, lái xe không tắt máy mà bị trượt phanh dẫn đến việc chiếc ô tôlao lên phía trước đâm đổ xe của lực lượng Cảnh sát.

Được biết, Đội CSGT Công an quận Lê Chân đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về lỗi không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông.

Trước đó, vào chiều 11/4, tài khoản Facebook Quang Vu chia sẻ công khai đoạn clip ghi lại cảnh một cảnh sát bám trên đầu chiếc xe tải chở gạch biển số 34C-04142 yêu cầu tài xế dừng lại, xuống xe. Chiếc xe tải chạy tới ngã rẽ thì dừng lại, lập tức một chiến sĩ CSGT điều khiển xe máy tới dựng xe ngay trước đầu chiếc xe tải.

Chiến sĩ cảnh sát lập tức mở cửa và lớn tiếng yêu cầu tài xế xe tải xuống xe. Tuy nhiên, tài xế đóng sập cửa. Một lúc sau chiếc xe tải tiến về phía trước tông đâm đổ chiếc xe máy CSGT.

Clip sự việc xe tải tông xe cảnh sát ở Hải Phòng.

Trao đổi với PV chiều 11/4, lãnh đạo Công an quận Lê Chân xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn, hai cảnh sát trong clip là cán bộ Công an quận. Theo lãnh đạo Công an quận Lê Chân, chiều cùng ngày, lực lượng Công an quận kiểm tra việc dừng đỗ chiếc xe tải chở gạch biển số 34C-04142 nhưng tài xế không chấp hành.