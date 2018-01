Hình ảnh ông Đinh La Thăng bình thản sau mức án đề nghị 14-15 năm

Chiều nay (11/1), sau khi đưa ra những căn cứ luận tội, đại diện VKS đã đọc đề nghị truy tố mức phạt tù đối với các bị cáo trong vụ án xét xử ông Đinh La Thăng cùng 21 đồng phạm. Trong ảnh, ngồi ở hàng ghế đầu, mặc áo khoác màu trắng, bị cáo Trịnh Xuân Thanh tỏ ra mệt mỏi, ngồi duỗi hai chân về phía trước, tay đan chéo nhau khi đại diện VKS đề nghị tổng mức phạt đối với bị cáo là chung thân. Đến gần 18h cùng ngày, phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và 21 đồng phạm mới kết thúc. Cảnh sát nhanh chóng dẫn giải các bị cáo ra xe thùng về trại giam T16, Bộ Công an. Hầu hết các bị cáo tỏ ra khá mệt mỏi trong phiên xét xử ngày hôm nay. Bị cáo Trịnh Xuân Thanh. Trong phiên xử ngày hôm nay, bị cáo Đinh La Thăng được VKS đề nghị mức án 14-15 năm tù. Kết thúc ngày xét xử, ông Thăng không có vẻ gì là quá mệt mỏi hay buồn phiền. Trong lúc ngồi trên xe thùng để về trại giam T16 (Bộ Công an), thỉnh thoảng ông Thăng ngoảnh mặt ra phía cửa xe để nói những câu ngắn gọn khi được cảnh sát hỏi.Ông Đinh La Thăng có vẻ cười mỉm. Xe thùng nhanh chóng đưa các bị cáo về trại giam T16 (Bộ Công an).

