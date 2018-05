Bắt đàn em thân tín của trùm gỗ lậu Phượng "râu"

Trưa nay, một lãnh đạo Viện KSND huyện Cư Jút (Đắk Nông) xác nhận, đơn vị vừa phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Hoàng Trang (35 tuổi, trú xã Ninh Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa) để mở rộng điều tra vụ án liên quan đến đường dây gỗ lậu của Phượng “râu”.

Trùm gỗ Phượng "râu" bị bắt giữ

Nguồn tin cho biết, Trang là tay chân đắc lực, là cánh tay phải của ông trùm Phan Hữu Phượng (tức Phượng “râu”, 50 tuổi, trú thị trấn Ea T’Ling, Đắk Nông) nhiều năm nay.



Việc bắt khẩn cấp đối với Trang nhằm mục đích mở rộng điều tra các thông tin liên quan đến đường dây buôn gỗ của Phượng “râu” .

Nguồn tin Viện KSND huyện Cư Jút cũng cho biết, vụ án đã được Bộ Công an chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Đắk Nông điều tra theo thẩm quyền. Việc điều tra, củng cố vẫn do C49 Bộ công an chủ trì và phối hợp với cơ quan tố tụng địa phương.

Số gỗ lậu của Phượng "râu" bị bắt giữ tại Hạt kiểm lâm Cư Jút ngày 27/4

Viện KSND huyện Cư Jút phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp đối với Trang cũng nằm trong sự ủy quyền nêu trên.



Trước đó, vào tối 27/4, Bộ công an và Công an tỉnh Đắk Nông đã thực hiện việc khám xét chỗ ở và bắt khẩn cấp ông trùm Phượng “râu” để điều tra hành vi buôn bán, vận chuyển gỗ lậu.

Trong quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tài liệu, trong đó có nhiều cuốn sổ mà Phượng “râu” ghi chép đã chung chi hàng tỉ đồng cho cơ quan chức năng để vận chuyển gỗ từ rừng ra.

Liên quan đến vụ án, BĐBP Đắk Lắk, VQG Yok Đôn cũng đã cử lực lượng phối hợp kiểm tra hiện trường. Tuy nhiên, các đơn vị này cho biết vẫn chưa phát hiện dấu hiệu phá rừng tại khu vực mình quản lý.

Đến thời điểm này, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông vẫn đang tiến hành kiểm đếm số lượng gỗ trong các kho chứa của Phượng “râu” tại huyện Cư Jút.

Lán trại của Phượng "râu" gần khu vực Đồn BP 747.

Như VietNamNet đã thông tin, rạng sáng ngày 27/4, các đơn vị C44, C49 (Bộ Công an) tiến hành bắt giữ 2 xe ô tô BKS 61C-072.70 và 61L-3057 chở hàng chục m3 gỗ lậu lưu thông tại khu thị trấn Ea T’Ling, huyện Cư Jút (Đắk Nông). Toàn bộ phương tiện, tang vật được đưa về trụ sở Hạt kiểm lâm huyện Cư Jút để điều tra, xử lý.



Quá trình làm việc, các đối tượng khai số gỗ trên là của Phan Hữu Phượng (biệt danh Phượng “râu”), được vận chuyển từ bãi tập kết tại tiểu khu 464, thuộc lâm phần VQG Yok Đôn, gần Đồn BP 747 (xã Krông Na, Buôn Đôn, Đắk Lắk).

Cơ quan điều tra khám xét nhà Phượng "râu" thu giữ nhiều cuốn sổ ghi chép việc chung chi để vận chuyển gỗ lậu.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, kiểm tra khu vực tiểu khu 464 và phát hiện lán trại có nhiều phương tiện như máy móc, cưa xăng, xe độ chế và các vật dụng khác để dùng phục vụ cho việc khai thác vận chuyển gỗ.



Tại đây, cơ quan điều tra đã bắt giữ Phan Hữu Phượng và nhiều đối tượng liên quan trong đường dây khai thác, vận chuyển gỗ lậu xuyên biên giới.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.