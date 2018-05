Đảo du lịch Thạnh An "vỡ trận", du khách nháo nhác tìm đường về

Theo một chủ đò tại xã đảo du lịch Thạnh An, tình trạng này là do Cảng vụ Cần Giờ không nhận được quyết định của Sở GTVT TP.HCM cho tăng cường tàu đò vận chuyển khách du lịch từ đất liền ra xã đảo và ngược lại. Cảng vụ Cần Giờ chỉ cho phép chủ đò chạy theo lịch như ngày thường (6 chuyến/ngày, 30 người/chuyến) Ngày 1/5, ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ, từ sáng sớm đã có hàng trăm khách du lịch “bụi” đã đợi sẵn trong nhà chờ của bến đò Thạnh An để đón đò về đất liền cho kịp ngày làm việc trở lại. Tuy nhiên, những chiếc đò chở khách vẫn bặt tăm. Ngoài đường dẫn ra bến đò, lực lượng an ninh trật tự cho lập barie để ngăn khách du lịch tràn xuống bến. Sau nhiều giờ chờ trong vô vọng, nhiều khách du lịch đã vây nhân viên nhà chờ, hỏi lịch đò vào đất liền. Khách du lịch khác mất kiên nhẫn tràn ra tranh cãi với những người giữ barie yêu cầu phải tăng cường tàu đò đưa du khách về đất liền. Tranh cãi không ăn thua với nhân viên bến đò, một số khách du lịch mệt mỏi ngủ vùi. Một số khách du lịch mỏi mệt ngồi giữa nắng trưa gay gắt chờ tàu đò. Chuyến đò đầu tiên xuất bến từ đảo Thạnh An mang theo 30 hành khách. Toàn xã Thạnh An chỉ có 4 chiếc đò. Sự mệt mỏi chờ đợi thoát khỏi xã đảo hiện rõ trên khuôn mặt người phụ nữ, dù chị đã yên vị trên chuyến đò vào đất liền.

