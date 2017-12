Bé trai suýt mất chân vì chữa "thầy lang vườn"

Ngày 2/12, Bệnh viện đa Khoa Xuyên Á TP. HCM, cho biết vừa phẫu thuật khoan xương, tháo mủ chân trái cho bệnh nhi Minh Thành (9 tuổi, quê tỉnh Tây Ninh).

Trước đó, chân trái Thành đột nhiên sưng to, đau nhức kèm theo sốt cao. Gia đình đưa bé đến thầy cắt lễ để nặn máu độc điều trị đau chân nhưng chân bé càng ngày càng sưng to, vẫn sốt cao đau nhứt toàn thân. Thấy tình trạng bệnh không ổn, gia đình đã chuyển bé vào Bệnh viện đa khoa Xuyên Á. Lúc nhập viện, tình trạng bé sốt cao chân trái sưng to, căng cứng, tấy đỏ, đau nhức dữ dội, khiến bé không thể đi lại được.

Chân bệnh nhi bị sưng tấy, suýt phải cắt bỏ vì đưa thầy cắt lễ nặng máu độc. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm tấy cẳng chân trái, theo dõi nhiễm trùng máu, cần phẫu thuật để tránh nguy cơ hoại tử chi.

Ê-kíp phẫu thuật sau đó tiến hành rạch da từ cổ chân đến đầu gối, nơi tụ mủ nhiều. Phần mủ trắng đục trào ra nhiều kèm nhiều mô hoại tử. Bác sĩ tiếp tục cắt lọc, nạo viêm, khoang xương, tháo mủ, dẫn lưu liên tục để thoát mủ và giảm áp lực trong tủy xương.

Hiện, bệnh nhi dần ổn định, bé có thể xuất viện về nhà trong vài ngày tới.

Theo bác sĩ Phan Văn Tiếp, việc điều trị đau nhức theo dân gian theo phương pháp cắt lễ của thầy lang vườn rất dễ dẫn đến nhiễm trùng máu. Khi điều trị sai cách có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, thậm chí để lại những biến chứng nặng nề.