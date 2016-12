Ngắm quất cảnh hình gà chơi Tết siêu bắt mắt ở miền Tây

Ven Quốc lộ 57 (đoạn ngang xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, Bến Tre), nhiều loại kiểng gà được làm từ cây quất đã được trưng bày, giới thiệu. Theo nhiều nghệ nhân có kinh nghiệm làm kiểng từ cây quất cảnh, năm nào cũng vậy, thời gian này, nơi đây sẽ tạo ra từ hàng chục đến hàng trăm con kiểng thú theo con vật cầm tinh của năm mới. Kiểng gà được làm từ cây quất hứa hẹn sẽ được thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 ưa chuộng. Do năm 2017 là năm con gà nên thời gian qua, nhiều gia đình huyện Chợ Lách đã kỳ công học hỏi, tạo ra nhiều quất kiểng hình gà siêu “độc”, siêu ngộ nghĩnh. Do điều kiện thời tiết năm nay thay đổi thất thường, cây quất khó phát triển và do hình dáng con gà không dễ tạo nên sản phẩm kiểng gà nơi đây không nhiều (khoảng 100 cặp các loại). Kiểng gà ở “vương quốc” hoa kiểng Chợ Lách có nhiều kích thước, hàng dáng “độc”, ngộ nghĩnh. Nhiều bộ phận trên thân kiểng gà được trang trí bởi nhiều loại vật liệu khác nhau. Đây là loại kiểng gà lớn của ông Nguyễn Văn Vị (56 tuổi, xã Hưng Khánh Trung B) được bán với giá 6 triệu đồng/cặp. Theo ông Vị, gà kiểng của ông là sản phẩm rất “độc”, ở Bến Tre không ai có. Ở phần đầu và đuôi được làm bằng bông gòn, keo kết dính và nước sơn nên nhìn giống như thật. Thân gà to được bao phủ bởi lá, trái quất trông rất lạ mắt. Huyện Chợ Lách năm nay có khoảng 100 cặp kiểng gà các loại được làm từ cây quất. Theo các nghệ nhân, trong các con giáp thì con gà rất khó làm. Để có sản phẩm đẹp, phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. Hiện giá bán kiểng gà được các nhà vườn đưa ra là từ 2-6 triệu đồng/cặp. Ngoài những cặp gà được trưng bày giới thiệu thì đa số sản phẩm độc đáo này đều đã có đơn đặt hàng từ TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Ven Quốc lộ 57 (đoạn ngang xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách, Bến Tre), nhiều loại kiểng gà được làm từ cây quất đã được trưng bày, giới thiệu. Theo nhiều nghệ nhân có kinh nghiệm làm kiểng từ cây quất cảnh, năm nào cũng vậy, thời gian này, nơi đây sẽ tạo ra từ hàng chục đến hàng trăm con kiểng thú theo con vật cầm tinh của năm mới. Kiểng gà được làm từ cây quất hứa hẹn sẽ được thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 ưa chuộng. Do năm 2017 là năm con gà nên thời gian qua, nhiều gia đình huyện Chợ Lách đã kỳ công học hỏi, tạo ra nhiều quất kiểng hình gà siêu “độc” , siêu ngộ nghĩnh. Do điều kiện thời tiết năm nay thay đổi thất thường, cây quất khó phát triển và do hình dáng con gà không dễ tạo nên sản phẩm kiểng gà nơi đây không nhiều (khoảng 100 cặp các loại). Kiểng gà ở “vương quốc” hoa kiểng Chợ Lách có nhiều kích thước, hàng dáng “độc”, ngộ nghĩnh. Nhiều bộ phận trên thân kiểng gà được trang trí bởi nhiều loại vật liệu khác nhau. Đây là loại kiểng gà lớn của ông Nguyễn Văn Vị (56 tuổi, xã Hưng Khánh Trung B) được bán với giá 6 triệu đồng/cặp. Theo ông Vị, gà kiểng của ông là sản phẩm rất “độc”, ở Bến Tre không ai có. Ở phần đầu và đuôi được làm bằng bông gòn, keo kết dính và nước sơn nên nhìn giống như thật. Thân gà to được bao phủ bởi lá, trái quất trông rất lạ mắt. Huyện Chợ Lách năm nay có khoảng 100 cặp kiểng gà các loại được làm từ cây quất. Theo các nghệ nhân, trong các con giáp thì con gà rất khó làm. Để có sản phẩm đẹp, phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. Hiện giá bán kiểng gà được các nhà vườn đưa ra là từ 2-6 triệu đồng/cặp. Ngoài những cặp gà được trưng bày giới thiệu thì đa số sản phẩm độc đáo này đều đã có đơn đặt hàng từ TP.HCM và tỉnh Bình Dương.