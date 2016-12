Quất bosai siêu nhỏ thế độc giá hàng chục triệu chơi Tết

Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết nguyên Đán Đinh Dậu nhưng những người chơi quất đã kéo nhau đến Tứ Liên (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) để lựa chọn, đặt mua các cây quất bonsai để trưng Tết. Quất bonsai Tứ Liên nổi tiếng bởi mỗi năm chủ vườn đều cho ra thị trường nhiều cây với dáng độc đáo, mới lạ nhưng rất công phu và bắt mắt. Hầu hết, quất bonsai ở Tứ Liên được chủ vườn trồng vào các bình gốm, chậu nhỏ hoặc được trang trí họa tiết bên ngoài bắt mắt. Để tạo sự mới lạ, độc đáo chủ vườn sẽ tạo dáng các cây quất bonsai tùy theo sở thích hoặc theo thế đứng của những loài vật mang lại an lành, thành đạt, no ấm, hạnh phúc trong năm mới. Dù quất bonsai rất nhỏ nhưng không ít cây có giá lên tới hàng chục triệu đồng/chậu. (Giá của cây quất bonsai này là trên 2 triệu đồng). Giá thấp nhất của một chậu quất bonsai như này khoảng 500 nghìn đồng/chậu. Chủ vườn khéo léo tạo dáng một chú gà gắn liền dưới chậu của một cây quất bonsai. Dáng đứng trên ngọn một hòn non của chú gà trống thể hiện sự uy lực và sức khỏe dồi dào. Cây quất bonsai được trồng khéo léo trong lòng một chú gà trống tạo hình. Những cây quất bonsai to cao và sum suê hơn sẽ có giá đắt hơn. Quả của các cây quất bonsai Tứ Liên đang dần chín vàng. Ông Nguyễn Thế Mạnh (một chủ vườn quất ở Tứ Liên) cho biết, để đưa một cây quất bonsai ra được thị trường phải trải qua công đoạn chăm sóc rất lâu, tốn thời gian. Đặc biệt là việc tạo dáng và cắt tỉa cây. Hiện gia đình có 600 gốc quất bonsai lớn nhỏ để đáp ứng nhu cầu người chơi quất dịp Tết nguyên Đán Đinh Dậu.

Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết nguyên Đán Đinh Dậu nhưng những người chơi quất đã kéo nhau đến Tứ Liên (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) để lựa chọn, đặt mua các cây quất bonsai để trưng Tết. Quất bonsai Tứ Liên nổi tiếng bởi mỗi năm chủ vườn đều cho ra thị trường nhiều cây với dáng độc đáo, mới lạ nhưng rất công phu và bắt mắt. Hầu hết, quất bonsai ở Tứ Liên được chủ vườn trồng vào các bình gốm, chậu nhỏ hoặc được trang trí họa tiết bên ngoài bắt mắt. Để tạo sự mới lạ, độc đáo chủ vườn sẽ tạo dáng các cây quất bonsai tùy theo sở thích hoặc theo thế đứng của những loài vật mang lại an lành, thành đạt, no ấm, hạnh phúc trong năm mới. Dù quất bonsai rất nhỏ nhưng không ít cây có giá lên tới hàng chục triệu đồng/chậu. (Giá của cây quất bonsai này là trên 2 triệu đồng). Giá thấp nhất của một chậu quất bonsai như này khoảng 500 nghìn đồng/chậu. Chủ vườn khéo léo tạo dáng một chú gà gắn liền dưới chậu của một cây quất bonsai. Dáng đứng trên ngọn một hòn non của chú gà trống thể hiện sự uy lực và sức khỏe dồi dào. Cây quất bonsai được trồng khéo léo trong lòng một chú gà trống tạo hình. Những cây quất bonsai to cao và sum suê hơn sẽ có giá đắt hơn. Quả của các cây quất bonsai Tứ Liên đang dần chín vàng. Ông Nguyễn Thế Mạnh (một chủ vườn quất ở Tứ Liên) cho biết, để đưa một cây quất bonsai ra được thị trường phải trải qua công đoạn chăm sóc rất lâu, tốn thời gian. Đặc biệt là việc tạo dáng và cắt tỉa cây. Hiện gia đình có 600 gốc quất bonsai lớn nhỏ để đáp ứng nhu cầu người chơi quất dịp Tết nguyên Đán Đinh Dậu.