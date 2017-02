Doanh nghiệp vàng chuẩn bị cho ngày Thần Tài 2017 thế nào?

Ngày 10 tháng giêng âm lịch hay còn gọi là ngày vía Thần Tài 2017 sắp cận kề. Hàng năm, sau Tết Nguyên đán, nhiều người lại háo hức chờ đón ngày này. Đây là ngày mà tất cả mọi nhà, công ty, cửa hàng… có thờ Thần Tài đều sắm lễ vật để cúng lấy vía Thần Tài, cầu xin một năm mới làm ăn thịnh vượng, may mắn.

Cứ đến ngày này, có lẽ không ai còn lạ với cảnh người dân xếp thành hàng dài chật cứng trên những con phố “vàng” Hà Nội như phố Trần Nhân Tông để mua vàng và các vật phẩm từ vàng để cầu may.

Vậy các doanh nghiệp vàng trong nước đã chuẩn bị hàng hóa như thế nào để phục vụ người dân trong những ngày này?

Trao đổi với Kiến Thức, đại diện Công ty Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý cho biết, để tránh tình trạng “cháy vàng” như năm ngoái, trong dịp Thần Tài năm nay, Phú Quý cho ra mắt bộ sưu tập có tên Thần Tài Phú Quý 2017 với nhiều sản phẩm vàng khác nhau với trọng lượng khác nhau nhau. Cụ thể, đó là các sản phẩm bộ lộc 12 Con Giáp Phú Quý 2017 bằng vàng 24K (999.9) với công nghệ dập nổi 3D, mặt trước đồng xu in hình nổi con giáp, mặt sau có chữ Lộc như một lời chúc may mắn đến người sở hữu vật phẩm.

Cảnh người dân xếp hàng mua vàng ngày Thần Tài năm 2016 trên phố Trần Nhân Tông. Ảnh: Dân Trí.

Bên cạnh sản phẩm Thần Tài Phú Quý, doanh nghiệp còn tung ra các sản phẩm có tên Kim hoa Phú Quý. Đây là những đồng xu có in hình bông hoa mẫu đơn, hay còn được gọi là hoa Phú Quý, biểu tượng cho sự giàu có, thịnh vượng và sắc đẹp.

Ngoài ra, Phú Quý còn tung ra các sản phẩm Kim bài Thần tài với hình ông Thần tài được in nổi công nghệ 3D - biểu tượng của chiêu tài lộc, cát tường phú quý.

Cũng tại Phú Quý, sản phẩm nhẫn tròn trơn truyền thống bằng vàng 24K (999.9) không thể thiếu trong dịp này.

Đại diện Phú Quý cho biết: “Chúng tôi đã bày bán các sản phẩm phục vụ cho ngày Thần Tài từ ngày 15/1/2017. Năm nay nhẫn trơn có đầy đủ các định lượng khác nhau từ 0,5 chỉ đến 5 chỉ và được sản xuất nhiều hơn dịp Thần Tài năm ngoài để tránh tình trạng khan hàng. Năm ngoái, chúng tôi cũng đã tung ra các sản phẩm dành riêng cho dịp Thần Tài nhưng không đa dạng bằng năm nay, chủ yếu chỉ có sản phẩm hình linh vật với trọng lượng 1 chỉ”.

Một số sản phẩm phục vụ cho dịp ngày vía Thần Tài tại công ty vàng bạc Phú Quý.

Tại Bảo Tín Minh Châu, trao đổi với Kiến Thức, đại diện phòng Thông tin - Truyền thông cho biết: “Năm nay Bảo Tín Minh Châu chỉ tung ra sản phẩm nhẫn tròn trơn và vàng miếng phục vụ ngày Thần Tài mà không chế tác thêm các loại tượng hình các ông Phúc, Lộc, Thọ, ông Thần Tài hay các vật phẩm may mắn khác như các năm.

Hiện đã có không ít khách đi mua vàng cho ngày Thần Tài . Nhu cầu mua vàng tăng khiến giá vàng trong nước từ hôm mở cửa sau Tết nguyên đán đến nay cũng tăng liên tục. “Dựa vào số lượng vàng bán ra trong 2 hôm nay, chúng tôi dự đoán nhu cầu mua vàng ngày vía Thần Tài năm nay sẽ cao hơn năm ngoái”.

Cũng theo đại diện doanh nghiệp này, lý do dịp Thần Tài năm nay doanh nghiệp chỉ tung ra sản phẩm nhẫn tròn trơn và vàng miếng loại trọng lượng nhỏ là bởi vì trước đó, năm 2015 Bảo Tín Minh Châu cũng tung ra các loại vật phẩm may mắn, linh vật... nhưng lượng khách mua khá khiêm tốn, không nhiều bằng lượng mua vàng miếng và nhẫn tròn trơn. Khi mua các sản phẩm chế tác hình linh vật, tượng phật, đồng xu in hình khắc chữ... khách hàng sẽ phải trả thêm tiền công chế tác khoảng trên dưới 300.000 đồng/sản phẩm trọng lượng 1-2 chỉ. Thế nhưng khi bán đi, khách hàng sẽ không được tính tiền công chế tác này, vì thế không nhiều người mua các sản phẩm khắc, tạo hình.

Ngày Thần Tài năm 2017, Công ty CP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) phát đi thông báo cho biết sẽ tung ra thị trường các sản phẩm mới lạ dành riêng cho ngày này. Đó là những tượng vàng có trọng lượng 1 - 2 chỉ khắc hình các ông Phúc, Lộc, Thọ, tượng Phật Di Lặc... ép trong vỉ được làm từ vàng 99,99%. Ngoài ra, thương hiệu này còn chế tác sản phẩm đồng vàng may mắn hình tròn trọng lượng 1 chỉ có in các chữ Phúc Lộc Thọ Khang để khách hàng cất giữ trong ví lấy may cho cả năm. Giá bán các sản phẩm này tương đương giá vàng miếng cùng trọng lượng vào từng thời điểm cộng thêm 200.000 - 400.000 đồng tiền công chế tác.

Còn tại Tập đoàn DOJI, dòng sản phẩm dành riêng cho ngày Thần Tài có tên Kim Thần Tài được xem là mặt hàng đặc biệt, nổi bật của thương hiệu này. Sản phẩm là hình đồng xu chất liệu vàng nguyên chất, mặt trên chạm hình ông Thần Tài với hiệu ứng 3D. Sản phẩm có các trọng lượng 1 – 2 và 5 chỉ. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn tung ra nhiều sản phẩm mỹ nghệ vàng 999.9 hình gà độc lạ.

Trao đổi với báo chí trước đó, ông Dương Anh Tuấn – Đại diện Tập đoàn DOJI cho biết: “Với số lượng chuẩn bị lên tới 200.000 sản phẩm từ giữa năm 2016, Tập đoàn DOJI sẽ cung ứng kịp thời cho người dân trên toàn quốc có nhu cầu mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài. Người dân có thể mua các sản phẩm này tại hệ thống phân phối của DOJI cùng các điểm giao dịch của Ngân hàng TPBank. Các điểm bán hàng sẽ được mở cửa từ 6h30 trong ngày Thần Tài để đón khách hàng từ sáng sớm”.