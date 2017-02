Nhà nhỏ, thiết kế tối giản vẫn đẹp ngất ngây

Lợi thế lớn nhất của căn hộ nhỏ này đó chính là trần cao. Cũng vì trần cao mà diện tích sử dụng được mở rộng gấp rưỡi so với diện tích thực. Cách chọn lựa phong cách tối giản là chìa khóa để giúp căn hộ tuy nhỏ nhưng vẫn rộng rãi và 'dễ thở' hơn nhiều so với diện tích thực. Để tạo nên điểm nhấn cuốn hút cho không gian, chủ nhân của căn hộ đã khéo léo chọn lựa chất liệu và màu sắc gần gũi nhất với tự nhiên. Bất kỳ ai khi lần đầu ngắm nhìn không gian đều cảm thấy yêu hơn góc nhỏ gần gũi, thân thiện với môi trường này. Không gian chính khi bước từ cửa vào nhà được chọn để bố trí phòng khách và nơi nấu nướng, ăn uống hàng ngày của gia đình. Các khu vực chức năng tuy được đặt cạnh nhau nhưng luôn khiến mọi người cảm thấy dễ chịu, thoải mái khi sử dụng nhờ dùng chất liệu và màu sắc gần với thiên nhiên, mang đến nét tự tại, bình yên, phảng phất chút gần gũi, dịu dàng. Để không gian rộng và đẹp hơn, chủ nhân của căn hộ đã bố trí sofa góc với màu be, thêm gối tựa có cùng tông màu với tường, màu ghi để mang đến nét đẹp hiện đại nhưng không kém phần lạ mắt, cá tính khi ngắm nhìn. Không gian đẹp trở nên hoàn thiện hơn khi có dấu ấn của ánh sáng. Ánh sáng trắng của hệ thống đèn hắt không chỉ giúp cho góc phòng khách đẹp hiện đại hơn, mà còn giúp cho bức tranh hoa hồng trên tường trở nên ngọt ngào và bắt mắt hơn. Không gian ăn uống kết nối liền mạch với khu vực tiếp khách nhờ hệ thống ghế màu vàng. Màu vàng của nắng cũng là cách giúp cho bộ bàn ghế ăn đơn giản trở nên ấm cúng và vui vẻ hơn. Góc gác lửng được bố trí nơi đọc sách. Cách chọn lựa màu sắc khá giản dị, cùng tông và cùng phong cách trang trí chung của căn hộ nhưng góc thưởng trà, làm việc, đồng thời là nơi đọc sách này mang đến nét đẹp giản dị, đời thường, giúp cho góc nhỏ thêm bình yên và tĩnh lặng. Cửa sổ được đặt lùi sau các khu vực chức năng chính. Khung cửa sổ không có quá nhiều chi tiết hay sự cầu kỳ trong thiết kế rèm. Rèm cửa được chọn chất liệu mềm mại, họa tiết đơn giản cùng tông với tường giúp cho không gian chính đẹp tinh tế và hút ánh nhìn. Góc làm việc được đặt bên trong gác lửng, được chọn lựa đầy đủ đồ dùng cho công việc hàng ngày như ghế tựa, tủ đặt xung quanh căn phòng. Tuy diện tích sử dụng khá hạn chế nhưng bù lại, không gian lại mang đến sự yên tĩnh và thoải mái tuyệt đối khi bàn làm việc được đặt ngay cạnh ban công, đầy ánh sáng và gió trời. Không gian nghỉ ngơi được bố trí ở khoảng diện tích khá hạn hẹp. Tuy nhiên, đặt giường da, kết hợp với thảm trải sàn cùng màu với giường giúp cho góc nhỏ đẹp tinh tế và ấn tượng hơn.

Lợi thế lớn nhất của căn hộ nhỏ này đó chính là trần cao. Cũng vì trần cao mà diện tích sử dụng được mở rộng gấp rưỡi so với diện tích thực. Cách chọn lựa phong cách tối giản là chìa khóa để giúp căn hộ tuy nhỏ nhưng vẫn rộng rãi và 'dễ thở' hơn nhiều so với diện tích thực. Để tạo nên điểm nhấn cuốn hút cho không gian, chủ nhân của căn hộ đã khéo léo chọn lựa chất liệu và màu sắc gần gũi nhất với tự nhiên. Bất kỳ ai khi lần đầu ngắm nhìn không gian đều cảm thấy yêu hơn góc nhỏ gần gũi, thân thiện với môi trường này. Không gian chính khi bước từ cửa vào nhà được chọn để bố trí phòng khách và nơi nấu nướng, ăn uống hàng ngày của gia đình. Các khu vực chức năng tuy được đặt cạnh nhau nhưng luôn khiến mọi người cảm thấy dễ chịu, thoải mái khi sử dụng nhờ dùng chất liệu và màu sắc gần với thiên nhiên, mang đến nét tự tại, bình yên, phảng phất chút gần gũi, dịu dàng. Để không gian rộng và đẹp hơn, chủ nhân của căn hộ đã bố trí sofa góc với màu be, thêm gối tựa có cùng tông màu với tường, màu ghi để mang đến nét đẹp hiện đại nhưng không kém phần lạ mắt, cá tính khi ngắm nhìn. Không gian đẹp trở nên hoàn thiện hơn khi có dấu ấn của ánh sáng. Ánh sáng trắng của hệ thống đèn hắt không chỉ giúp cho góc phòng khách đẹp hiện đại hơn, mà còn giúp cho bức tranh hoa hồng trên tường trở nên ngọt ngào và bắt mắt hơn. Không gian ăn uống kết nối liền mạch với khu vực tiếp khách nhờ hệ thống ghế màu vàng. Màu vàng của nắng cũng là cách giúp cho bộ bàn ghế ăn đơn giản trở nên ấm cúng và vui vẻ hơn. Góc gác lửng được bố trí nơi đọc sách. Cách chọn lựa màu sắc khá giản dị, cùng tông và cùng phong cách trang trí chung của căn hộ nhưng góc thưởng trà, làm việc, đồng thời là nơi đọc sách này mang đến nét đẹp giản dị, đời thường, giúp cho góc nhỏ thêm bình yên và tĩnh lặng. Cửa sổ được đặt lùi sau các khu vực chức năng chính. Khung cửa sổ không có quá nhiều chi tiết hay sự cầu kỳ trong thiết kế rèm. Rèm cửa được chọn chất liệu mềm mại, họa tiết đơn giản cùng tông với tường giúp cho không gian chính đẹp tinh tế và hút ánh nhìn. Góc làm việc được đặt bên trong gác lửng, được chọn lựa đầy đủ đồ dùng cho công việc hàng ngày như ghế tựa, tủ đặt xung quanh căn phòng. Tuy diện tích sử dụng khá hạn chế nhưng bù lại, không gian lại mang đến sự yên tĩnh và thoải mái tuyệt đối khi bàn làm việc được đặt ngay cạnh ban công, đầy ánh sáng và gió trời. Không gian nghỉ ngơi được bố trí ở khoảng diện tích khá hạn hẹp. Tuy nhiên, đặt giường da, kết hợp với thảm trải sàn cùng màu với giường giúp cho góc nhỏ đẹp tinh tế và ấn tượng hơn.