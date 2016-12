Vái lạy trọng tài, BHL Hà Nội FC có bị phạt nặng?

Trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2016 giữa Hà Nội FC và Than Quảng Ninh, một thành viên đã có những hành động quá khích trước khi vái lạy trọng tài...

Hành động vái lạy trọng tài của thành viên Hà Nội FC xảy ra trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2016 giữa Hà Nội FC và Than Quảng Ninh tại sân Hàng Đẫy. Trận đấu đã diễn ra vô cùng kịch tính. Hai đội liên tục rượt đuổi tỷ số và kết thúc 90 phút chính thức với tỷ số hòa 3-3. Kết quả này buộc cả hai phải bước vào loạt luân lưu 11m để phân định thắng bại. Trên chấm “đấu súng”, Than Quảng Ninh đã có chiến thắng 4-2, qua đó có khởi đầu như mơ cho mùa giải mới.



Một thành viên của Ban huấn luyện Hà Nội FC đã nổi nóng, vái lạy trọng tài Võ Minh Trí.