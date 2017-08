Hình ảnh ấu thơ giống "tài tử điện ảnh" của Văn Toàn

Căn nhà của ông Nguyễn Văn Tạo (bố Văn Toàn) mới được cải tạo cách đây vài tháng. Và trong căn nhà mới rộng rãi hơn, ông dành hẳn một căn phòng để trưng bày những kỷ vật của cậu con trai và cũng là phòng của Toàn mỗi khi cậu được trở về. Là người con thứ 3 trong gia đình, Văn Toàn có 2 chị và một em gái. Văn Toàn sinh năm 1996. Hồi trẻ, ông Nguyễn Văn Tạo từng là cầu thủ nghiệp dư, lăn lộn khắp các sân bóng trong xã, trong huyện. Mỗi lần đi đá bóng, ông thường mang Toàn theo. Trong trận đấu, bố đá bóng, con ngồi xem. Sau trận đấu, bố uống bia, con uống nước ngọt. Từ nhỏ, Toàn đã bộc lộ khả năng chơi bóng trời cho khi rất tốc độ và lắt léo. Năm 2005, khi mới 9 tuổi, Văn Toàn đã cùng đồng đội vô địch giải bóng đá của huyện Gia Lộc và được huấn luyện viên Trần Hữu Hùng mời lên trung tâm bóng đá của tỉnh Hải Dương. Ông Tạo kể, những ngày tập ở trung tâm bóng đá trẻ Hải Dương là thời điểm khó khăn của cầu thủ Văn Toàn. Những ngày đầu, cậu bé khóc vì nhớ nhà. Những ngày sau, cậu liên tục bị một đứa bé khác to con hơn trong đội bóng đánh vì tội dám qua người và ghi bàn. Tiền bố mẹ cho Toàn cũng bị "trấn" hết. Mùa hè năm 2007, Văn Toàn bước vào vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng. Do Hải Dương không có đội lứa U11 nên cậu phải thể hiện hết mình để thuyết phục một lò đào tạo khác chấp nhận. Vận may đã mỉm cười với cậu sau khi U11 Hải Dương giành ngôi vô địch. Văn Toàn là một trong 4 cầu thủ của Hải Dương được lò Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG tiếp nhận trong khoá học đầu tiên (Văn Toàn đứng thứ tư từ phải sang). Tuy nhiên, khó khăn lại tiếp tục đến với cậu khi Hoàng Anh Gia Lai chú trọng kỹ thuật, sự khéo léo còn Toàn lại thiên về tốc độ. So với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… Văn Toàn dần bị tụt lại và bị xếp học với khoá 2. Phải rất nỗ lực, Toàn mới không bỏ học giữa chừng. Sau 6 năm khổ luyện, Văn Toàn đã tỏa sáng trong màu áo của U19 Việt Nam. Sau đó, cầu thủ mang áo số 9 giành 3 giải Cầu thủ ấn tượng nhất, Vua phá lưới và Cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất giải U21 báo Thanh Niên. Dính chấn thương ngay trước thềm SEA Games 28 nhưng Văn Toàn đã rất cố gắng hồi phục và quay trở lại tập luyện. Anh bật khóc khi ghi bàn vào lưới Malaysia. Và dù chưa được như mong muốn, Văn Toàn cùng đồng đội đã giành được huy chương đồng môn bóng đá nam tại Singapore. Bên cạnh chuyện chơi bóng, Văn Toàn còn "chăm" chụp ảnh. Đây là bức ảnh gia đình năm Toàn 12 tuổi. Sau đó, do bận tập luyện và thi đấu, Toàn ít khi về nhà nên gia đình khó có điều kiện chụp lại. Ngay trước khi SEA Games 29 diễn ra, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có dịp đến nhà Văn Toàn chơi. Và khi nhìn thấy bức ảnh này của Toàn, Xuân Trường đã gọi anh là “tài tử điện ảnh Hải Dương”. Ảnh chụp khi Văn Toàn 13 tuổi.

