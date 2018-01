Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Ronaldo muốn về nhưng M.U nói không

Tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Mirror, sau khi M.U vào cuộc, Chelsea là CLB tiếp theo muốn có Sanchez và cái giá được đưa ra là 35 triệu bảng. Ảnh: Mirror Tin chuyển nhượng bóng đá từ Manchester, Ronaldo đã chán Real và muốn về với M.U nhưng đội chủ sân Old Trafford lại lắc đầu từ chối. Ảnh: Manchester Evening News Tin chuyển nhượng cầu thủ từ Don Balon, từ chối Ronaldo nhưng M.U lại nhăm nhe 2 sao khác của Real là Marco Asensio và Raphael Varane. Ảnh: Don Balon Don Balon cho hay Real đang chuẩn bị nổ bom tấn mang tên Hazard ngay trong tháng này, để tiếp viện cho Ronaldo đang khô hạn bàn thắng. Ảnh: Don Balon M.U đã thông báo chính thức về việc đàm phán gia hạn hợp đồng với David de Gea và mức lương được đưa ra là 300.000 bảng, bằng với Pogba - cao nhất đội. Real Madrid đã có cuộc họp quan trọng giữa các quan chức lớn nhà CLB, thông qua kế hoạch mua Icardi trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng này. Theo James Rodriguez, Chủ tịch Perez nên nhanh chóng sa thải Zidane, nếu không muốn Real Madrid tiếp tục chìm trong khủng hoảng. Nhật báo AS loan tin, Ronaldo đã tiết lộ với bạn bè rằng anh muốn được trở lại Manchester nhưng PSG mới là CLB đang muốn có cầu thủ này. Ảnh: AS PSG là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của họ hè tới. Tờ LeSport10 cho hay, các sếp của PSG muốn cầu thủ người Pháp về thay thế lão tướng Thiago Motta. Ảnh: LeSport10 Giới truyền thông xứ sương mù loan tin, HLV Conte đang rất muốn tuyển mộ một tiền đạo hộ pháp để san sẻ gánh nặng ghi bàn cho Alvaro Morata và Andy Caroll được nhắc tới. Mời quý độc giả xem clip Những pha bứt tốc kinh điển của ronaldo ở M.U - Nguồn: Youtube.

Tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Mirror, sau khi M.U vào cuộc, Chelsea là CLB tiếp theo muốn có Sanchez và cái giá được đưa ra là 35 triệu bảng. Ảnh: Mirror Tin chuyển nhượng bóng đá từ Manchester, Ronaldo đã chán Real và muốn về với M.U nhưng đội chủ sân Old Trafford lại lắc đầu từ chối. Ảnh: Manchester Evening News Tin chuyển nhượng cầu thủ từ Don Balon, từ chối Ronaldo nhưng M.U lại nhăm nhe 2 sao khác của Real là Marco Asensio và Raphael Varane. Ảnh: Don Balon Don Balon cho hay Real đang chuẩn bị nổ bom tấn mang tên Hazard ngay trong tháng này, để tiếp viện cho Ronaldo đang khô hạn bàn thắng. Ảnh: Don Balon M.U đã thông báo chính thức về việc đàm phán gia hạn hợp đồng với David de Gea và mức lương được đưa ra là 300.000 bảng, bằng với Pogba - cao nhất đội. Real Madrid đã có cuộc họp quan trọng giữa các quan chức lớn nhà CLB, thông qua kế hoạch mua Icardi trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng này. Theo James Rodriguez, Chủ tịch Perez nên nhanh chóng sa thải Zidane, nếu không muốn Real Madrid tiếp tục chìm trong khủng hoảng. Nhật báo AS loan tin, Ronaldo đã tiết lộ với bạn bè rằng anh muốn được trở lại Manchester nhưng PSG mới là CLB đang muốn có cầu thủ này. Ảnh: AS PSG là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của họ hè tới. Tờ LeSport10 cho hay, các sếp của PSG muốn cầu thủ người Pháp về thay thế lão tướng Thiago Motta. Ảnh: LeSport10 Giới truyền thông xứ sương mù loan tin, HLV Conte đang rất muốn tuyển mộ một tiền đạo hộ pháp để san sẻ gánh nặng ghi bàn cho Alvaro Morata và Andy Caroll được nhắc tới. Mời quý độc giả xem clip Những pha bứt tốc kinh điển của ronaldo ở M.U - Nguồn: Youtube.