Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Lật kèo Man City, Sanchez về M.U

Tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ BeIN Sport, M.U đã chốt xong Alexis Sanchez và cái giá được gật đầu đó là 30 triệu bảng. Ảnh: Goal Tin chuyển nhượng bóng đá từ Diario Gol loan báo, Aguero suy nghĩ nghiêm túc về việc rời Man City để chơi cho Real Madrid. Ảnh: Diario Gol Tin chuyển nhượng cầu thủ từ AS, sợ M.U "hớt tay trên" thương vụ Neymar, chủ tịch của Real đã quyết chơi canh bạc tất tay với cầu thủ người Brazil. Ảnh: AS Mkhitaryan và Fellaini là hai trong số những cái tên nguy cơ sớm bật bãi khỏi Old Trafford ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này vì bật Mourinho. Theo Daily Mail, Arsenal đã "cốp" 35 triệu để có Malcom của CLB Bordeaux. Đây được coi như sự thay thế hoàn hảo cho Sanchez. Ảnh: Daily Mail Tờ Daily Star cho hay, Man City đang nhắm Fred để thay Fernandinho, tiền vệ đã bước sang tuổi 32. Ảnh: Daily Star Theo tờ Leicester Mercury, MU và Leicester đạt thỏa thuận thương vụ chuyển nhượng Jamie Vardy ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này. Ảnh: Leicester Mercury Eden Hazard đã quyết định từ chối Real Madrid, cho dù trước đó hai bên đã âm thầm thỏa thuận về chuyển nhượng, diễn ra ngay trong tháng Giêng này. Real Madrid tiếp tục nổi sóng trong phòng thay đồ khi Isco là người mắng Ronaldo, sau thời gian anh bị đồng đội người Bồ Đào Nha chèn ép. Arsenal sẵn sàng bán Sanchez, nhưng là với giá 35 triệu bảng, nhưng M.U chỉ trả 25 triệu bảng và CLB đến từ London kèm thêm điều kiện có cả Martial. Mời quý độc giả xem clip Rio Ferdinand explains why Alexis Sanchez should join up with Pep Guardiola - Nguồn: BT Sport.

