Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Real Madrid “phá bĩnh” Barca

Rời Chelsea, Conte đi đâu? Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ Arab News, Conte tiết lộ với bạn bè của mình rằng ông đã rất hối hận vì không rời Stamford Bridge vào cuối mùa trước. Ngoài ra, chiến lược gia người Italia còn cho biết ông là ứng cử viên số một thay thế HLV Unai Emery của PSG ở mùa giải tới. Ảnh: Arab News Iniesta trở lại: Hôm nay tiền vệ thủ quân Barcelona, Iniesta đã trở lại luyện tập sau chấn thương và có thể sẽ kịp bình phục cho trận đấu quan trọng với Sevilla vào đêm mai. M.U có thể mua được Asensio. Theo tin chuyển nhượng bóng đá từ tờ Don Balon, tiền vệ Marco Asensio đang được M.U theo đuổi. Cầu thủ người Tây Ban Nha lo ngại sẽ có tương lai như Alvaro Morata, người đã dành phần lớn thời gian trên ghế dự bị mùa trước. Và một động thái chuyển tới Premier League có thể sẽ được anh cân nhắc trong thời gian tới. Ảnh: Don Balon Torres có thể rời Atletico trong tháng 1: Tin chuyển nhượng cầu thủ từ truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Atletico Madrid khả năng cao sẽ phải chia tay đứa con cưng Fernando Torres trong tháng 1. Đội chủ sân Wanda Metropolitano chuẩn bị chào đón sự trở lại của tiền đạo Diego Costa từ Chelsea. Điều đó đã vô tình đẩy Torres vào thế khó. ẢNh: AS Lukaku "xịt" vì thiếu Pogba: Theo huyền thoại Ma.U, Bryan Robson, Lukaku tịt ngòi trong 6 trận gần nhất của Quỷ đỏ vì thiếu đối tác rất ăn ý là Paul Pogba. Tiền vệ người Pháp nghỉ thi đấu từ giữa tháng 9 (vắng 11 trận) nhiều khả năng sẽ trở lại trong trận đấu với Chelsea vào ngày kia. Real Madrid “phá bĩnh” Barca trên TTCN: Theo Mundo Deportivo, đội bóng Hoàng gia đã đưa Philippe Coutinho vào mục tiêu cần chiêu mộ ngay trong tháng Giêng. Ảnh: Mundo Deportivo Liverpool nhắm Goretka: Với khả năng sẽ mất Emre Can vào mùa Hè tới, Liverpool lên kế hoạch theo đuổi Leon Goretzka của Schalke. Tiền vệ 22 tuổi có thể được cho phép ra đi ngay trong tháng 1 tới. Bayern Munich muốn mua Sanchez vào tháng Giêng: Theo ESPN, Bayern Munich muốn chiêu mộ Alexis Sanchez vào tháng Giêng tới. Đội bóng vùng Bavaria muốn mua ngôi sao người Chile vào Hè năm nay nhưng họ đã từ bỏ ý định sau khi Arsenal yêu cầu giá quá cao. Ảnh: ESPN Fabregas bảo vệ Conte: Tiền vệ Cesc Fabregas cho rằng, lịch thi đấu chứ không phải HLV Antonio Conte khiến Chelsea gặp khó khăn. “Mọi người đều biết, việc thi đấu thêm tại Champions League sẽ khó khăn hơn so với mùa giải trước mà chúng tôi chỉ thi đấu ở giải quốc nội”, Cesc chia sẻ. Pochettino đe dọa ghế HLV của Zidane tại Real: Trong trường hợp kết thúc mối lương duyên với Zinedine Zidane, Real Madrid có thể chọn Mauricio Pochettino của Tottenham thay thế. Ảnh: Goal

