Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Man City lăm le cướp Rashford

Torres rời Atletico vào tháng Giêng: Theo tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ truyền thông tại Tây Ban Nha, Fernando Torres đã không còn nằm trong kế hoạch phát triển của Atletico Madrid sau năm 2017. Theo nhiều nguồn tin, Fernando Torres hiện cũng đang cân nhắc nhận đề nghị từ các đội bóng tại Serie A, MLS và cả Trung Quốc. Trong số này, MLS đang được cho là giải đấu ưu tiên của tiền đạo 33 tuổi người Tây Ban Nha. Ảnh: Don Balon Barca sắm thêm sao tấn công: Theo tin chuyển nhượng bóng đá từ tờ Sport cho biết, Barca sẽ tiếp tục quá trình chiêu mộ Coutinho từ Liverpool, ngay trong mùa Đông này. Họ sẽ không trả số tiền 'điên rồ' 150 triệu như phía The Kop yêu cầu. Tuy nhiên, một mức giá cỡ 100 triệu sẽ là điều có thể chấp nhận được. Sau đó, Barca có tính đến cả những cái tên trẻ hơn bao gồm: Leon Goretzka (Schalke 04), Max Meyer (Schalke 04), Julian Brandt (Bayern Leverkusen), và Thomas Lemar (Monaco). Ảnh: Sport Fellaini sang Thổ Nhĩ Kỳ tìm đội bóng mới? Mới đây, cánh phóng viên bắt gặp tiền vệ người Bỉ xuất hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ, qua đó dấy lên tin đồn rằng, Fellaini sắp chuyển sang quốc gia này chơi bóng. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, có tới 3 CLB Thổ Nhĩ Kỳ là Besiktas, Fenerbahce và Galatasaray theo đuổi Fellaini nhưng không thành công. Dù vậy, họ vẫn chưa có ý định từ bỏ thương vụ này. Man City tính chuyện cướp Rashford: Dưới thời Jose Mourinho, Rashford ngày càng tiến bộ. Theo đó, từ đầu mùa giải đến này, Rashford đã ghi được 7 bàn thắng và 6 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Vì quá ấn tượng với tài năng của Rashford, theo chuyển nhượng cầu thủ từ tờ Don Balon khẳng định, HLV Pep Guardiola đã yêu cầu BLĐ Man City nhanh chóng tiếp cận Rashford. Ảnh: Don Balon M.U phân vân lựa chọn giữa 2 "số 10": Theo Manchester Evening News, Man Utd sẽ chiêu mộ một trong hai cầu thủ Antoine Griezmann hoặc Mesut Ozil ở kì chuyển nhượng Hè 2018. Ảnh: Manchester Evening News Neymar lên kế hoạch sốc, phản bội Barca: Còn nhớ cách đây không lâu, trang tin Diario Gol nhận định, việc Neymar quyết tâm rời bỏ Barca để gia nhập PSG không phải vì “giấc mơ giành Champions League và Quả bóng Vàng”, mà PSG là "bước đệm" để cầu thủ đến Madrid. Tuy nhiên, khi mà Neymar bây giờ đã không còn tình cảm gì nữa với BLĐ Barca (hai bên thậm chí đã đưa nhau ra tòa), thì việc anh sang Real Madrid là điều hoàn toàn có thể xảy ra. HLV Wenger lên tiếng trước thông tin Arsenal mua Lemar: Trong buổi họp báo mới đây, giáo sư người Pháp phủ nhận hoàn toàn những nguồn tin cho hay đội bóng của ông chuẩn bị chiêu mộ Thomas Lemar và Riyad Mahrez trong kỳ CN Đông. Luke Shaw rời M.U trong tháng 1. HLV Jose Mourinho sẵn sàng để Luke Shaw ra đi vào tháng Giêng theo dạng cho mượn, trước khi bán hẳn anh vào mùa Hè năm sau. Hậu vệ cánh này đã không có trong kế hoạch của Mourinho trong phần còn lại của mùa giải. Người ta cho rằng cả hai không hề nói chuyện với nhau và Shaw muốn rời khỏi Old Trafford khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa. Ảnh: Goal Liverpool không có ngoại lệ nào cho Emre Can. Emre Can gần như sẽ rời Liverpool vào mùa Hè năm tới khi những cuộc đàm phán về bản hợp đồng mới rơi vào bế tắc. Liverpool lần đầu tiên tiếp cận tuyển thủ Đức vào tháng 6 năm ngoái nhưng cho đến nay các bên vẫn không tìm ra giải pháp nào. Cựu sao M.U tung đòn vào đầu CĐV. Cựu danh thủ của M.U Patrice Evra đã tung chân đá vào đầu một cổ động viên trước trận đấu giữa Marseille với Vitoria Guimaraes tại Europa League. Thay vì tránh đối đầu, Evra chạy về phía một người hâm mộ và tung một cú đá vào đầu anh ta. Kết quả là cựu tuyển thủ Pháp bị đuổi vì hành động này khi có tên trong danh sách dự bị của trận đấu.

