Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U dùng “mồi” De Gea “câu” Bale

Tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ Don Balon, M.U dùng De Gea để câu Bale về sân vận động Old Trafford. Ảnh: Don Balon Tin chuyển nhượng bóng đá từ nhà báo Maks Cardenas tuyên bố, MU quan tâm đến việc ký Arturo Vidal. Ảnh: Goal Tin chuyển nhượng cầu thủ từ Times, Real Madrid chuẩn bị một "cú đánh" lớn với Harry Kane của Tottenham với giá 200 triệu bảng. Ảnh: Times Tương lai của Juan Mata ở Old Trafford tương đối mờ mịt, cầu thủ người Tây Ban Nha được cho là sẽ ra đi khỏi M.U và điểm đến của anh là CLB Valencia. Chelsea đã đồng ý trả khoán phí "cứng" 28 triệu bảng cho Roma để có sự phục vụ của Edin Dzeko. Ảnh: Goal Balotelli đã gây ấn tượng mạnh khi ghi 17 bàn cho Nice ở mùa giải này. Màn trình diễn xuất sắc của Balotelli đã thu hút sự chú ý từ Juventus. Theo AS, Ronaldo đang thuyết phục Mourinho và chỉ cần HLV này đồng ý thì anh sẽ trở về sân Old Trafford thi đấu. Ảnh: AS Arsenal đang có kế hoạch để giữ chân Mesut Ozil, sau khi buộc phải chấp nhận để mất ngôi sao Alexis Sanchez vào tay đối thủ M.U. HLV Jose Mourinho vừa chính thức đóng sập hy vọng được trở lại MU trong tháng Giêng này của tiền vệ Andreas Pereira. Ảnh: Manchester Evening News Don Balon đưa tin sốt dẻo, Barca xem xét đề nghị Chelsea đổi Dembele lấy Hazard, trong trường hợp tiền vệ Bỉ không chịu gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge. Ảnh: Don Balon Mời quý độc giả xem clip Gareth Bale 2017 - Welcome To Manchester United - Nguồn: Arti Design

