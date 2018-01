Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: M.U đếm ngày ra mắt Sanchez

Tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ M.U, Alexis Sanchez đã bay từ London đến Manchester để thực hiện kiểm tra y tế trước khi đặt bút ký hợp đồng chính thức với M.U. Ảnh: Goal Tin chuyển nhượng bóng đá từ Mirror, cùng với M.U và Barca, Man City là cái tên mới nhất nhăm nhe cướp Griezmann khỏi Atletico Madrid. Ảnh: Mirror Tin chuyển nhượng cầu thủ từ London, dù đã lập cú đúp trong chiến thắng mới nhất của Chelsea nhưng Hazard vẫn bị Conte "dằn mặt". M.U đã thất bại trong nỗ lực lôi kéo Sergi Roberto sau khi cầu thủ này ký hợp đồng mới với Barca đến thời hạn năm 2022. Ảnh: AS Guardian đưa tin, HLV Jose Mourinho đã chuẩn bị một kế hoạch mới để nâng cấp hàng tiền vệ M.U bằng cái tên Seri, sau khi mục tiêu Sergi Roberto của ông thất bại. Ảnh: Guardian Chelsea đang chuẩn bị cho ra mắt chính thức Ross Barkley, tân binh được xem là một sự bổ sung lý tưởng cho sức mạnh của nhà ĐKVĐ Premier League. Tờ Marca cho hay, Real Madrid giờ đây phải đi tìm "mối" khác khi muốn đẩy "thương binh" Bale khỏi sân Bernabeu sau khi M.U bỏ cuộc. Hãng tài trợ áo đấu cho M.U - Adidas cũng công khai bán những chiếc áo đấu số 7 mang tên Alexis phía sau. Họ hoàn toàn tự tin quả "bom tấn" sẽ được kích nổ trong ngày hôm nay. Ảnh: Adidas HLV Antonio Conte muốn có bộ đôi người Chile là Alexis Sanchez và Arturo Vidal trong đội hình. Tuy nhiên, các quan chức The Blues đã từ chối đề nghị mà chiến lược gia 47 tuổi này đưa ra. HLV Mourinho xác nhận, GĐĐH MU - Ed Woodward đang làm việc tích cực để tiến hành gia hạn với hai cầu thủ trụ cột là De Gea và Marcos Rojo. Ảnh: Manchester FC. Mời quý độc giả xem clip Alexis Sanchez Welcome To Manchester United - Nguồn: Rafael Football

