Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: Ibrahimovic chịu thiệt vì M.U

Ibrahimovic chịu thiệt để được ở lại M.U: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất từ tờ Telegraph, M.U không muốn đêm dài lắm mộng nên sẽ tái ký hợp đồng với Zlatan Ibrahimovic vào tuần này và thời hạn của hợp đồng sẽ là 1 năm. Ảnh: Telegraph PSG dùng chiêu độc tránh UEFA vụ Mbappe: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá từ tờ Mirror, thay vì chiêu mộ Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain sẽ mượn tiền đạo người Pháp một mùa giải kèm theo điều khoản mua đứt. Họ làm như vậy để tránh gặp rắc rối vì luật Công bằng tài chính sau khi đã chi ra 222 triệu euro để chiêu mộ Neymar. Ảnh: Mirror Monaco hỏi mua lại Martial: Theo thông tin chuyển nhượng cầu thủ trên trang cá nhân của nhà báo người Pháp Loic Tanzi tiết lộ Monaco đang rất quan tâm tới ngôi sao Anthony Martial của MU. Martial gây ấn tượng ở mùa giải mới khi ghi bàn ở cả 2 trận đấu của M.U. Ảnh: Goal Sếp lớn Marseille "thả thính" Diego Costa: Chia sẻ với báo giới, chủ tịch Jacques-Henri Eyraud của Marseille cho biết ông thích tính cách, ý thức trách nhiệm và tinh thần chiến đấu của cầu thủ người Tây Ban Nha và rất phù hợp với tình hình ở Marseille. Hiện tại tương lai của Costa ở Chelsea rất bất ổn. Ảnh: Daily Mail Jean Seri chỉ còn cách Barca đúng "một bước chân". Các nguồn tin tại Tây Ban Nha tiếp tục khiến CĐV của Barcelona điêu đứng với việc khẳng định thương vụ giữa Gã khổng lồ xứ Catalan và tiền vệ Jean-Michel Seri đã hoàn tất đến 90%. Chán ngán Barca, Iniesta "đào tẩu" sang nước Anh?: Theo thông tin từ The Sun, Man City đang theo dõi rất sát diễn biến thương vụ Andres Iniesta và đang tìm mọi cách để có thể có được chữ ký của tiền vệ người Tây Ban Nha. Và không ai khác, chính Pep Guardiola là người rất muốn tái hợp với cậu học trò cũ của mình ở Etihad. Ảnh: The Sun Chelsea quay lại thương vụ Ross Barkley: Chelsea đang cần một cầu thủ tấn công đa năng trong bối cảnh Morata chưa thể hòa nhập còn Hazard dính chấn thương nặng. Barkley có thể đá tiền vệ trung tâm, hộ công hoặc dạt cánh, bởi vậy anh sẽ có thể thi đấu trong nhiều sơ đồ khác nhau. Ảnh: Goal M.U lại muốn "hút máu" Arsenal: M.U vừa bày tỏ mong muốn có được tài năng trẻ Marcus McGuane của chính đại kình địch Arsenal và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu đào tạo trẻ đội chủ sân Old Traford. Ảnh: Goal Juve vẫn "phá két" mua sao Roma: Tờ Goal tiết lộ, ban lãnh đạo Juventus đang đẩy nhanh tốc độ trong việc chiêu mộ tiền vệ đang khoác áo AS Roma, Kevin Strootman trong mùa Hè này mặc dù họ vừa có một tiền vệ trung tâm đẳng cấp khác là Matuidi. Đề xuất trả góp vụ Coutinho, Barca bị Liverpool cạch mặt: Liverpool tỏ ra rất giận dữ trước những yêu sách trong lời đề nghị trị giá 118 triệu bảng mà Barca gửi đến để chiêu mộ Coutinho. Theo tờ Mirror, đáng chú ý trong lời đề nghị này là việc Barca muốn được trả góp thương vụ Coutinho với những điều khoản rất khắt khe. Ảnh: Mirror

