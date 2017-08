Chuyển nhượng bóng đá mới nhất: PSG công bố bom tấn mới?

Dortmund xác nhận bán Dembele: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất được phát đi từ Giám đốc thể thao của Dortmund, ông Michael Zorc thừa nhận Dortmund đang ở tình thế khó nên buộc phải bán Ousmane Dembele. Tuy vậy, vị lãnh đạo này khẳng định sẽ chỉ để tài năng trẻ này ra đi với mức giá hợp lý. Ảnh: Goal Spaletti làm khó Chelsea: Trước báo giới, HLV Luciano Spaletti khẳng định sẽ làm tất cả để giữ chân tiền vệ Antonio Candreva, người đang nằm trong tầm ngắm của Chelsea. Có thông tin khẳng định The Blues đã sẵn sàng chi 27 triệu euro cho thương vụ này. Ảnh: Calcio Juventus tranh Van Dijk: Theo thông tin chuyển nhượng bóng đá từ Sun Sport, Nhà ĐKVĐ Serie A đã gia nhập cuộc đua giành chữ kí của trung vệ Virgil van Dijk, mục tiêu đang nằm trong tầm ngắm của Chelsea và Liverpool. Lão bà hiện đang tìm kiếm 1 trung vệ đẳng cấp sau khi bán Bonucci cho Milan. Ảnh: The Sun M.U chuẩn bị nổ bom tấn: Nguồn tin chuyển nhượng cầu thủ từ tờ Telegraph khẳng định, M.U không muốn đêm dài lắm mộng nên sẽ tái ký hợp đồng với Zlatan Ibrahimovic vào tuần này. Hiện AC Milan - đội bóng cũ của Ibra, cũng liên tục theo đuổi tiền đạo người Thụy Điển. Dù vậy, ưu tiên số 1 của Ibrahimovic là ở lại M.U. Anh có thể trở thành tân binh thứ 4 của MU trong hè 2017. Ảnh: Telegraph Real từ chối tất cả lời đề nghị cho Kovacic: Real từng từ chối lời đề nghị trị giá 75 triệu euro dành cho tiền vệ Mateo Kovacic của Juventus và cả Tottenham. Phía nhà ĐKVĐ Champions League và La Liga cũng tuyên bố không cho mượn cầu thủ 23 tuổi, và coi anh là một phần quan trọng cho những kế hoạch của đội bóng. Ảnh: Marca Có Alexis Sanchez, "Quỷ đỏ" sẽ vô đối: Bình luận viên Paul Merson (Sky Sports) phát biểu trên Daily Star. "MU nên chi đậm cho Alexis Sanchez, bởi cậu ấy có thể đưa họ đến ngôi vô địch. Cậu ấy sẽ tạo nên khác biệt lớn. Arsenal sẽ không bán Sanchez cho đối thủ cạnh tranh với giá 50 triệu bảng. Nhưng nếu MU chi ra 60 hay 70 triệu bảng, cậu ấy có thể sẽ được phép ra đi." Ảnh: Sky Sport Real chiêu mộ sao mai Betis: Đội bóng thành Madrid đã chiêu mộ thành công cầu thủ trẻ 13 tuổi, David Pecellin Garcia của học viện bóng đá Real Betis. Pecellin đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi khoác áo đội trẻ Real Betis tham dự giải đấu La Liga Promises được tổ chức vào mùa hè năm 2016 và lọt vào tầm ngắm của Real Madrid. Phải mất một năm theo đuổi cũng như chứng kiến sự phát triển tài năng của Pecellin, đội bóng thành Madrid mới quyết định chiêu mộ cầu thủ nhí này. Ảnh: Goal Tony Pulis xác nhận Arsenal và Man City hỏi mua cựu sao M.U: "Evans có cơ hội để đến Arsenal vào năm ngoái." HLV Pulis cho hay. "Nhưng điều này không hề khiến tâm lý cậu ấy bị ảnh hưởng. Còn trường hợp của Man City thì khác hẳn, bởi họ có tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh, FA Cup, Champions League. Họ đã đưa ra lời đề nghị và chúng tôi đã từ chối. Lý do là một cầu thủ chỉ được bán với đúng giá trị của họ, thật điên rồ nếu như West Brom từ chối một khoản tiền khổng lồ trước mặt." Bayern công kích Barca: Dù không liên quan nhưng Chủ tịch của Bayern Munich, ông Uli Hoeness tỏ ra rất tức giận trước việc Barca tác động khiến Ousmane Dembele nổi loạn ở Dortmund. Ông khẳng định không còn tôn trọng đội bóng xứ Catalan sau vụ việc này. PSG chuẩn bị công bố bản hợp đồng Kylian Mbappe: Tờ Mundodeportivo tiết lộ, PSG đã ở rất gần Mbappe sau khi họ và Monaco đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng tiền đạo người Pháp với mức giá 180 triệu euro. Tại đội bóng mới, Mbappe được cho là sẽ nhận mức lương 18 triệu euro/mùa và anh sẽ tiến hành khám sức khỏe vào đầu tuần tới. Ảnh: Mundodeportivo

